Азербайджан ответил на вымышленные и безосновательные обвинения МИД Армении

Совершенно безосновательное и вымышленное утверждение МИД Армении о якобы "погромах" армянского населения в Баку в январе 1990 года нацелено в действительности на сокрытие геноцида мирного населения Азербайджана со стороны Армении на протяжении истории, ее политики этнической чистки, зверского убийства за одну ночь в городе Ходжалы 613 мирных людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в пятницу глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя вопрос СМИ о заявлении МИД Армении касательно якобы "погромов" армянского населения в Баку.

"Мы с сожалением вынуждены отметить, что истории, в которых армяне выставлены жертвами, на протяжении десятилетий составляли идеологическую основу армянского национализма, что дало толчок территориальным притязаниям Армении против Азербайджана, привело к разрушительному конфликту между Арменией и Азербайджаном, огромным страданиям сотен тысяч людей. В то время как предметом обсуждения являются вопросы нормализации постконфликтных межгосударственных отношений, выступления МИД Армении с подобными необоснованными и деструктивными заявлениями свидетельствуют о том, что противоположная сторона не стремится к нормализации отношений, а отравляет свое общество вредными идеями", - сказала Абдуллаева.

По ее словам, что касается вымышленного утверждения о так называемых "погромах" армян в Азербайджане, то следственные материалы и неопровержимые наблюдения ряда международных независимых структур доказывают, что на самом деле это были провокационные действия, подготовленные советскими спецслужбами. Она напомнила, что с конца 1980-х годов открытые территориальные претензии Армении к Азербайджану сопровождались массовыми убийствами, пытками и преследованием, насильственным переселением около 250 000 азербайджанцев со своих исторических мест в Армянской ССР.

"К сожалению, до сих пор ни один человек не был привлечен к ответственности за многочисленные преступления, совершенные Арменией против азербайджанцев. Как известно, в ночь с 19 по 20 января 1990 года советская армия совершила геноцид против мирного населения Азербайджана, и ответственность за это преступление несет бывшее советское руководство. Январские события 1990 года не смогли сломить решимость азербайджанского народа и страна восстановила свою государственную независимость. МИД Армении должен признать, что в рамках политики этнической чистки, лично одобренной бывшими президентами страны, и оккупационной политики, продолжавшейся почти 30 лет, грубо нарушались фундаментальные права сотен тысяч азербайджанцев на протяжении десятилетий. Виновные лица должны быть привлечены к ответственности, чтобы в будущем подобные преступления не повторялись", - сказала Абдуллаева.