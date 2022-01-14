Важнейшее решение проблемы продовольственной безопасности

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил однодневный, но очень важный рабочий визит в Украину. Глава нашего государства и Президент Украины Володимир Зеленский провели официальную встречу, по итогам которой было подписано шесть двусторонних документов. Кроме того, были озвучены планы на будущее. Они очень амбициозные.

Как известно, на данный момент товарооборот между нашими странами чуть превышает отметку в 1 миллиард долларов. Как заявил глава украинского государства Володимир Зеленский, это не предел, и сегодня страны поставили перед собой новую амбициозную цель - к 2024 году увеличить объем двусторонней торговли. Уверен, что это вполне достижимая цель. И нынешний визит Президента Азербайджана в Киев уже дал старт реализации поставленной задачи. Но, перед оценкой чрезвычайной важности подписанных в ходе нынешнего визита документов, кое о чем напомню.

Как уже ранее сообщили ведущие мировые СМИ, Китай наращивает закупки базовых продовольственных товаров, миллионами тонн cкладируя рис и зерно в государственный резерв, размер которого превышает совокупные запасы всех остальных стран мира вместе взятых. Указывается, что Китай держит на складах 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов.

В 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные 98,1 млрд долларов, увеличив импорт на 22% за год и на 360% за последние 10 лет. В этих условиях в мировом масштабе встает вопрос продовольственной, пищевой безопасности. Поговорка "хлеб-всему голова" стала как никогда актуальна. И в этом смысле выигрывают те страны, руководство которых понимает суть происходящих процессов, предпринимая оперативные шаги для решения существующей проблемы.

Победа Азербайджана в 44-дневной войне была важна, помимо восстановления территориальной целостности нашей страны и торжества исторической справедливости, еще и тем, что под контроль нашей страны вернулись водные ресурсы и большие объемы плодородной земли. Но, увы, для того, чтобы уже сейчас говорить о возможности с их помощью окончательного решения вопроса продовольственной безопасности Азербайджана, не приходится. Для этого требуются годы и сотни миллионов манатов инвестиций. В первую очередь, в сельское хозяйство.

Конечно, как справедливо заметил глава нашего государства в ходе интервью отечественным телеканалам, местным аграриям стоит работать над повышением производительности. В будущем, уверен, так оно и будет. Но в том-то и дело, что проблему нужно было решать оперативно, а не в будущем. Потому, что уже имеет место рост цен на продовольствие во всем мире.

"Мы потребляем от 3,3 млн до 3,4 млн т пшеницы в год. В Азербайджане же производится всего 2 млн тонн пшеницы. Остальное мы импортируем, и если я сегодня скажу, что мы можем на 100% обеспечить себя продовольственной пшеницей, то, наверное, в нынешней ситуации это будет неправильно", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интервью местным телеканалам.

И вот, мы уже видим конкретные шаги для решения этой проблемы. Как известно, по итогам переговоров между президентами наших стран, между Кабмином Украины и правительством Азербайджанской Республики подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов. Соответствующий документ подписали главы совместной комиссии двух стран по вопросам экономического сотрудничества - вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Также считаю важным отметить, что меморандум о взаимопонимании между министерствами о сотрудничестве в аграрной сфере подписали министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров. Как видим, речь идет о проявленном интересе с азербайджанской стороны к украинскому сельскому хозяйству.

И тут хочу привести конкретную цифру. На балансе украинского государства находится 750 тысяч гектаров земли. Об этом ранее рассказал министр аграрной политики и политики Украины Роман Лещенко в эфире программы "Ток-шоу № 1" на телеканале "Украина 24". Азербайджан готов взять определенную часть этих земель в долгосрочную аренду.

Такое развитие событий взаимовыгодно. Украина получает азербайджанские инвестиции и обретает большую привлекательность в глазах зарубежных инвесторов. А наша страна обретает возможность обеспечения собственной продовольственной безопасности за счет выращивания и поставок в нашу страну урожая, собранного на арендованных украинских землях. Это и есть пример грамотного, мудрого использования финансовых возможностей Азербайджана. Это и есть оперативная реакция на проблему, с которой уже сталкивается весь мир и которая будет увеличиваться со временем. Это и есть четкое наполнение азербайджано-украинских отношений конкретикой, взаимовыгодным сотрудничеством.