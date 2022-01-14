https://news.day.az/officialchronicle/1426956.html Президент Ильхам Алиев: Достигнутые сегодня договоренности с Украиной позволят Азербайджану в большей степени обеспечить свою продовольственную безопасность
Президент Ильхам Алиев: Достигнутые сегодня договоренности с Украиной позволят Азербайджану в большей степени обеспечить свою продовольственную безопасность
Достигнутые сегодня договоренности с Украиной позволят Азербайджану в большей степени обеспечить свою продовольственную безопасность.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 14 января в ходе визита в Украину Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати совместно с Президентом Украины Володимиром Зеленским.
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