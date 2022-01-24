Азербайджан передал Армении останки еще одного военнослужащего

Азербайджан передал Армении останки еще одного армянского военнослужащего.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, отмечается, что останки были найдены в Бяргюшаде.

Личность военнослужащего будет идентифицирована после судебно-медицинской экспертизы.

За все время поисковой операции на освобожденных территориях Азербайджана обнаружены тела и останки в общей сложности 1707 армянских солдат.