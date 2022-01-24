https://news.day.az/politics/1429596.html Азербайджан передал Армении останки еще одного военнослужащего
Азербайджан передал Армении останки еще одного военнослужащего
Азербайджан передал Армении останки еще одного армянского военнослужащего.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, отмечается, что останки были найдены в Бяргюшаде.
Личность военнослужащего будет идентифицирована после судебно-медицинской экспертизы.
За все время поисковой операции на освобожденных территориях Азербайджана обнаружены тела и останки в общей сложности 1707 армянских солдат.
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