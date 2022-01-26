Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно уже зарекомендовал себя, как мастер парадоксальных, шокирующих, алогичных, смехотворных заявлений. Причем, они выглядят таковыми даже в тех случаях, когда звучит в них то, что принято называть "зерном здравого смысла и справедливости". Так произошло и на сей раз, в ходе пресс-конференции, которую Пашинян решил дать в минувший понедельник.

В его адрес, напомню, звучит немало упреков за то, что вовсю идет процесс нормализации турецко-армянских отношений. За это Воваевича называют "терецким шпионом". Называют те, кто привык зарабатывать политические очки и финансовые капиталы на спекуляциях по этому вопросу, на раздувании ненависти к Турции и туркам. Ровно эти же круги недовольны тем, что замаячила перспектива подписания большого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Они теперь именуют Воваевича "азербайджанским шпионом". Обвиняют и сетуют на то, что "придется тогда признать территориальную целостность Азербайджана". О том, что ее давно признал уже весь мир, авторы такого рода ошеломляющего бреда даже задумываться не хотят. Не желают они вспоминать и о многом ином. В том числе и о том, о чем заявил в понедельник Пашинян.

"Давайте обсудим несколько вопросов в рациональном поле: еще говорится о том, признавать или не признавать Армении территориальную целостность Азербайджана. Об этом не говорилось и иногда воспринимается не очень правильно, но мы должны констатировать, что есть ратифицированное Национальным Собранием РА соглашение, согласно которому Армения признает территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана. Оно было ратифицировано еще в 1992 году", - напомнил он.

Эффект, как писал классик, был велик. Не скажу, что он был такой же, как тот, что был в момент, когда Остап Бендер, на аукционе, решил выложить двести рублей за те самые стулья, охоту за которыми "великий комбинатор" устроил на пару с Кисой Воробъяниновым, но Воваевичу удалось затронуть очень щепетильную тему. И что особо забавно, он решил не ограничиваться полумерами.

"Второй нюанс, как Вы знаете, что одним из Мадридских принципов является принцип территориальной целостности, который обе стороны приняли как основу переговоров. Здесь я имею в виду, что де-юре Армения и Азербайджан еще с 1992 года признали неприкосновенность границ и территориальную целостность, причем в рамках существующих в СНГ границ и территорий", - сказал Пашинян.

По сути, он слово в слово повторил все то, о чем официальный Баку говорил десятилетиями. То, о чем азербайджанские СМИ говорили давно и много.То, что армянская сторона всегда отказывалась признавать. Понадобилась 44-дневная война, разгром армянской армии, бегство с поля боя 10 000 армянских дезертиров, водружения азербайджанского флага в Шуше и в других освобожденных городах и населенных пунктах нашей страны, чтобы Пашинян "внезапно прозрел".

Своим, сделанным в понедельник заявлением, он выставил в идиотском свете всех четырех президентов РА - Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и "сбежавшую с корабля крысу" Армена Саркисяна. Потому что все они, используя разные слова и словосочетания, твердили о приоритете "права наций на самоопределение" над принципом территориальной целостности.

Потому что все они кричали о праве "народа арцаха" на свое "государство". Потому, что они проявляли чудеса цинизма в переговорном процессе. Впрочем, в идиотском положении оказались и непонятно за что все эти долгие годы получающий высокую зарплату личный представитель действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджей Каспшик, а также сменившиеся за эти годы дипломаты из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Они ведь тоже знали о ратифицированном еще в 1992 году Национальным Собранием РА соглашении, согласно которому Армения признает территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана. И про то, что одним из Мадридских принципов является принцип территориальной целостности, который обе стороны приняли как основу переговоров, они тоже знали.

Знали, но совершали "челночные рейсы" в Баку и Ереван, делая бессмысленные заявления с умным выражением лица. Лицемерие? Конечно, в полный рост! Тут, вспоминая сказку братьев Гримм "Храбрый портняжка", впору ждать появления Воваевича с поясом, на котором будет вышита надпись: "Единым махом семерых побивахом!".

Но, Пашинян не был бы Пашиняном, если бы не умудрился выставить в идиотском свете и самого себя. Да, "внезапно прозрев" в понедельник, он дезавуировал самого себя, кричавшего о том, что "Карабах - это Армения и точка" и всячески ставившего под сомнение справедливость позиции официального Баку. Пашинян выставил свою сиятельную персону в виде лжеца, прохиндея и примитивного манипулятора, на совести которого гибель как азербайджанских, так и армянских военнослужащих в ходе 44-дневной войны. И гибель жителей мирных азербайджанских городов, по которым в ходе Отечественной войны 2020 года наносились бомбовые удары из РА, тоже на его совести. Он ведь всегда знал о том, что озвучил в минувший понедельник.