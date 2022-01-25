Кочарян планировал убийство Армена Саркисяна

В 2000-х Армен Саркисян был в Армении с долгосрочной программой. Тогда он рассказал мне о провале плана по его физическому уничтожению, который спланировал лично Роберт Кочарян. Кочарян всегда считал Армена Саркисяна своим главным конкурентом и угрозой.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат Национального собрания Арман Бабаджанян.

"Напомню, что Кочарян в 97 году занял пост премьера сразу после отставки Армена Саркисяна, который занимал эту должность 5-6 месяцев.

О плане убийства Армен Саркисян узнал от спецслужб иностранных государств, те в свою очередь эвакуировали Саркисяна из Армении", - сообщил Бабаджанян.