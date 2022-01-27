https://news.day.az/politics/1430285.html Холокост - одно из самых отвратительных преступлений нашего времени - заявление МИД
Холокост - одно из самых отвратительных преступлений нашего времени - заявление МИД
Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - одного из самых отвратительных преступлений нашего времени.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в Twitter.
"В этот День мы помним и вместе выступаем против ненависти, геноцида, преступлений против человечности, расизма и ксенофобии", - отмечается в публикации.
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