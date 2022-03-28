Армения фактически стала участником боевых действий в Украине

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Неправы были те, кто утверждал, что Армения - ненастоящий союзник России. Сейчас, прочитав последние новости, они, наверняка, устыдятся своих слов и пойдут извиняться. Потому что Ереван доказал, что союзническая верность - это его второе имя.

Как сообщают турецкие СМИ, четыре современных истребителя Су-30 ВВС Армении переданы России для использования в боевых действиях против Украины. Более того, боевые машины пилотируют специально обученные армянские летчики. Армянским "покрышкинам" не терпится показать себя в бою. Как все помнят, в период 44-дневной войны от этого приобретения армянской стороне пользы не было никакой, так как проданы они были Армении без боекомплекта. В январе 2019 года Армения заключила с Россией контракт на поставку четырех Су-30СМ, не приняв во внимание российского законодательства, которое запрещает продажу третьим странам вооружений для этих самолетов, в том числе ракет. При всем при этом Ереван собирается приобрести у Москвы еще восемь таких же новейших истребителей.

Армянская сторона, конечно, может назвать все это фейком. И уже назвала. Минобороны РА выступило с опровержением, заявив, что все истребители на месте. Но МО Армении уже неоднократно доказывало, что не заслуживает доверия, поэтому усомнимся. Так вот, сообщается, что четыре Су-30 поднялись с армянского военного аэродрома три дня назад и взяли курс на Украину. Ранее сообщалось также о том, что база Эребуни под Ереваном служит перевалочным пунктом для перебрасываемых в Украину сирийских боевиков. Таким образом, Армения фактически стала участницей боевых действий. По своей воле или по принуждению, это уже не имеет значения.

Эти новости наверняка удивили многих. Ведь весь мир зорко следил за Минском, ожидая, что именно Беларусь вступит в боевые действия, и не обращал никакого внимания на российский форпост на Южном Кавказе. Никол Пашинян по умолчанию считается антироссийским политиком, а его страна - западноориентированной. Но, как видим, подвели своих президентов западные спецслужбы и силовики, ожидавшие угрозу совсем не оттуда, откуда она прибыла. Армения снова захотела быть первой - первой страной, которая поддержала происходящее в Украине не на словах, а на деле. Если истребители вылетели из Армении 25 марта, значит, не стоит исключать, что в разрушениях, нанесенных украинским городам и инфраструктуре в последние несколько дней, есть доля и армянских "орлов".

В армянских соцсетях, обсуждая судьбу Су-30, предполагают, что российская сторона просто забрала свои самолеты, за которые Армения еще не заплатила. Авиабаза Эребуни принадлежит российским ВВС и они там распоряжаются запросто. Нет денег - нет самолетов. Но как быть с армянскими пилотами? Их приковали к штурвалу и заставили лететь? Честно говоря, эти бесконечные слезливые истории про то, как Ереван заставили, принудили и все такое, уже надоели. Если верить фальсификаторам, армянский этнос старше человечества, а это достаточный срок, чтобы поумнеть, повзрослеть и научиться мыслить самостоятельно. То, что ни одного из этих трех качеств в политике Армении не наблюдается, можно сделать вывод, что армянство находится в периоде младенчества, ну, или, максимум, начальной школы.

Армения не поддается обучению. Она не учится на своей истории, совсем недавней, когда получила удар от Азербайджана. Этот удар должен был перетрясти ей все извилины и заставить начать мыслить по-новому. Но закостенелый мозг не поддался. Трудно сказать, понимает ли Никол Пашинян, в какое сложное положение поставил свою страну согласием на отправку или "угон" армянских истребителей в Украину, когда на Западе ревниво отслеживают каждую попытку поддержки России. Правда, тут есть одно НО. К шалостям Армении Запад всегда относился с умилением, как к маленькой провинности ребенка. Армянству спускается с рук все, за что другая страна больно наказывается.

На днях США громко заявили, что накажут любую страну, которая попытается помочь России избежать санкций. А тут налицо еще большая провинность - не просто открытие форточки для российских финансов, а прямое участие в боевых действиях. Вот и проверим, заметят ли это в Штатах и прочих странах, наблюдающих за ситуацией вокруг России. Признаться, на этот счет есть большие сомнения. Но если предположить, что бомбящие украинские города армянские истребители будут замечены, Армении стоит ожидать больших проблем. Эта страна и так изолирована от прочего мира агрессией против Азербайджана, а теперь тупым упрямством и мечтой о реванше. Ее границы с Турцией и Азербайджаном все еще не открыты, коммуникации с Ираном приказали долго жить, а сообщение с Россией зависит от погоды и, кстати, в эти дни прервано по причине снегопадов. Ее бюджет и без того серьезно пострадал от антироссийских санкций, так как значительную его часть составляли частные переводы из РФ. Нетрудно представить, что ждет армян, если американский орел вдруг обратит взоры на их страну.

Сейчас не те времена, когда можно что-то скрыть. Тем более самолеты. Есть программы, позволяющие отслеживать перелеты. Даже соцсети полны подобных материалов. Армянскому обществу следует очень внимательно отнестись к вышеуказанному сообщению турецких СМИ и потребовать у своих властей отчета. Пусть предъявят злосчастные четыре Су-30, если это фейк, или же признаются в отправке своих ВВС в Украину.

Все равно ведь придется признаваться.