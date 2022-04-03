Автор: Лейла Таривердиева

Отношения между Азербайджаном и Италией служат ярким доказательством того, что Запад и Восток совсем не так далеки друг от друга, как кажется. Очень давние, последовательные, искренние и никогда особо не афишировавшиеся, эти отношения ширились и наполнялись новым содержанием год от года. Когда начал создаваться грандиозный Южный газовый коридор, стало ясно, кто является основным партнером Азербайджана в Европе и выходом для нашей страны на пространство Евросоюза. В свою очередь Италия, сделав ставку на Азербайджан, получила в его лице надежного друга и партнера, что особенно проявило себя в условиях недавнего энергетического кризиса в Европе.

Но обо всем по порядку.

История отношений Азербайджана и Италии началась в 1918 году. Восстановление Азербайджаном независимости в 1992 году открыло новую страницу и для азербайджано-итальянских связей. В протоколе об установлении дипотношений с Азербайджанской Республикой итальянская сторона особо указала, что восстанавливает отношения, существовавшие в годы АДР. В 1997 году общенациональный лидер Гейдар Алиев совершил официальный визит в Рим. В том же году в Баку открылось первое на Южном Кавказе посольство Италии. В 2003 году заработала и азербайджанская дипмиссия в Риме. Первый визит Президента Ильхама Алиева в Италию состоялся в феврале 2005 года.

В последний раз глава государства побывал с государственным визитом в Итальянской Республике в феврале 2020 года. Этот визит стал в своем роде историческим для двусторонних отношений. Это был первый государственный визит главы Азербайджанского государства в Италию. Первым лицам Азербайджана было оказано беспрецедентное внимание и прием. Президент Ильхам Алиев провел встречи со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой, с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и председателями обеих палат итальянского парламента. Итогом этих переговоров стали 28 подписанных между двумя странами документов, более половины из которых были подписаны сразу после переговоров Президента Азербайджана и премьера Италии. Они охватывают широкий спектр двустороннего сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сфера культуры, туризм, сельское хозяйство, оборонная сфера, транспорт, космические технологии, образование, здравоохранение и многие другие. Среди документов - Совместная декларация об усилении многопланового стратегического партнерства, охватывающая все сферы взаимодействия - политическую, экономическую, торговую и энергетическую.

2020 год был объявлен в Италии Годом Азербайджана. 2020-й в целом стал поворотным для нашей страны. И к чести Италии, которая всегда поддерживала территориальную целостно нашей страны, нужно сказать, что она заняла объективную позицию во время 44-дневной войны, не изменив духу партнерства, которое не удавалось до сих пор раскачать никому.

Тот визит Президента Ильхама Алиева в Рим дал толчок для расширения и укрепления связей и перехода их на высокий уровень стратегического партнерства. 2 апреля 2022 года стратегическое партнерство наших стран получило новое содержание. В ходе визита в Баку министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо был подписан протокол о первом Стратегическом диалоге. Также состоялась церемония закладки фундамента здания итальяно-азербайджанского университета. В Университете АDА прошла конференция "Азербайджан - Италия: путь к многоплановому стратегическому партнерству", были рассмотрены, обсуждены, разложены по полочкам все возможности и перспективы.

Итальянские компании стали вторыми после турецких, кто присоединился к проектам по восстановлению освобожденных территорий. более того, именно итальянцы строят музеи оккупации и победы в трех городах Азербайджана. Рассматриваются возможности участия их в проектах в области восстановления энергетической инфраструктуры, градостроительства, очистки территорий от мин, восстановления исторических памятников, сотрудничества в сфере туризма, сельского хозяйства.

Как заявил в декабрьском интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore Президент Ильхам Алиев, Италия является одним из самых близких наших партнеров не только на европейском континенте, но и в мире.

"Италия, как дружественное государство, была одной из первых стран, приглашенных нами для проведения работ на освобожденных территориях. Первой была Турция, второй - Италия. Могу вам сказать, что в настоящее время итальянские компании реализуют там многочисленные проекты. Мы пригласили итальянских архитекторов для восстановления наших исторических памятников и мечетей в Шуше. Это жест, имеющий очень символическое значение, потому что Шуша является для нас священным местом. Шуша - культурная столица Азербайджана. А места поклонения священны для каждого. Это - доверие очень высокого уровня. Во время недавней поездки в Шушу я встретился с представителями итальянских компаний, которые показали мне, как будет вестись работа. Итальянская компания активно привлечена к строительству Музея Победы в Баку. Это еще один жест, имеющий символическое значение, потому что вы можете представить, какой большой смысл имеет для нас эта историческая победа. Мы пригласили итальянскую компанию для демонстрации нашего партнерства и учитывая высокий уровень деятельности итальянских компаний, их вкус и дружеские отношения между нашими странами. Могу отметить многочисленные строительные проекты на освобожденных территориях и в других местах Азербайджана, где итальянские компании принимают активное участие", - сказал глава государства.

Италия рассматривается азербайджанской стороной как очень доверенный партнер. Действительно, Шуша, Музей Победы и другие подобные проекты - это, можно сказать, важнейший фронт работ, и то, что доверено самое святое именно итальянцам, говорит о многом.

В ноябре прошлого года в Сенате Италии был поднят вопрос относительно вклада, который может внести страна в процесс разминирования на освобожденных от оккупации землях Азербайджана. И в ходе визита в Баку глава МИД Италии сообщил, что итальянские компании предпримут в этом направлении дополнительные шаги. Будет оказана поддержка профильным азербайджанским ведомствам в сфере разминирования.

Особая статья двустороннего партнерства - это энергетика. Азербайджан не только обеспечивает энергетическую безопасность Италии, но и дал ей возможность превратиться в европейский газовый хаб. После сдачи в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (ТАР), азербайджанский газ пошел в Европу. В 2021 году Италия стала третьей страной-партнером по импорту природного газа из Азербайджана в 2021 году. На итальянский рынок было экспортировано около 7 миллиардов кубометров газа, то есть основная часть экспортного газа, отправленного по ЮГК. Азербайджан занимает первое место по поставкам нефти в Италию и третье - по поставкам газа. Ожидается, что в 2022 году экспорт азербайджанского газа в Италию, при сохранении нынешних темпов, по долгосрочным и спот контрактам увеличатся до 9,5 миллиардов кубометров. Италия очень решительно настроена в вопросе расширения ТАР, и глава МИД страны неоднократно говорил об этом в ходе встреч и обсуждений в Баку. Италия, по его словам, хочет уже освободиться от энергетической зависимости от России, и Азербайджан является одним из основных приоритетных партнеров.

Ранее в интервью La Repubblica госсекретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано заявил о желании его страны увеличить объем импорта природного газа по Трансадриатическому газопроводу до 10 миллиардов кубометров в год.

Хотя азербайджанский газ сегодня является основным вопросом обсуждения между двумя странами, товарооборот не ограничивается лишь энергоресурсами. В целом в минувшем году товарооборот между Азербайджаном и Италией составил 10 миллиардов долларов. Италия входит в число крупнейших импортеров также ненефтяной продукции из Азербайджана. За первые два месяца 2022 года она стала пятой в этом списке после Турции, России, Грузии и Швейцарии.

Необходимо напомнить и об открытии в июле 2018 года в Сумгайыте полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химического промышленного парка итальянской Maire Tecnimont Group. На открытие предприятия прибыл Президент Италии Серджо Маттарелла. Фундамент завода был заложен в 2015 году, работающее на основе современных технологий предприятие стало крупнейшим в ненефтяном секторе Азербайджана. Та же компания в настоящее время работает над реконструкцией нефтеперерабатывающего завода.

В начале февраля Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате делегацию во главе с главой Maire Tecnimont Group Фабрицио Ди Амато. На встрече итальянская сторона выразила заинтересованность в развитии в Азербайджане проектов, связанных с "зеленой химией" и производством энергии. Что касается последнего, то в Баку в ходе встреч 2 апреля итальянским партнерам было предложено принять участие в реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Планов и проектов много. И самое главное, что обе страны чрезвычайно заинтересованы в сотрудничестве и готовы двигаться вперед. Основа для всестороннего развития уже создана.