Армению ждут серьезные последствия за участие в боевых действиях в Украине

С 1992 года Армения незаконно оккупировала 20% территории Азербайджана (в ноябре 2020 года Азербайджан вернул контроль над Карабахом - ред). Когда Баку после 30 лет бесплодных переговоров решил вернуть украденные у него территории, армяне представили себя в роли жертвы. При этом Армения поддерживала не только сепаратистов в Карабахе, но и т.н. "республики" на территории Донецкой и Луганской областей. Несмотря на международное право, санкции и всю политическую мораль.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного французского исследователя по Ближнему Востоку Себастьяна Буссуа, опубликованной в популярном во Франции издании La Tribune.

Автор статьи напоминает, что 27 февраля Азербайджан направил в Украину первую гуманитарную помощь, в том числе медикаменты, медицинские принадлежности, приборы и оборудование на сумму шесть миллионов евро. А 12 марта Азербайджан отправил 380 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 5,5 миллиона евро.

При этом французский исследователь осуждает отправку в Россию военных самолетов Армении.

"Армения отправила в РФ 4 боевых самолета типа Су-30 вместе с пилотами для использования против Украины и попыталась замести следы для скрытия конечного пункта назначения. Действительно, самолеты были отправлены в Россию 23 марта 2022 года. Отправной точкой был аэропорт Эребуни в Ереване. В 12:50 по местному времени оттуда вылетели четыре истребителя Су-30 с армянскими пилотами. Самолеты прибыли в 13:14 в конечный пункт назначения, то есть Россию. Спутниковые снимки также подтвердили эту информацию: на первом из опубликованных СМИ спутниковых снимков от 18 марта 2022 года видны 4 истребителя типа Су-30 на авиабазе в Армении. На втором снимке, сделанном 25 марта, показан другой вид того же места. На новых снимках видно, что Су-30 не отправлены в Россию. Чтобы скрыть переброску самолетов, Армения в спешке перебросила из Сирии четыре боевых самолета Су-30", - говорится в статье.

Французский исследователь отметил слова вице-президента ассоциации "Диалог Франция-Азербайджан" Айтен Мурадовой, которая сказала, что "cвидетельства бойни в Буче в Украине, безусловно, напоминают о трагедии, совершенной армянскими формированиями против азербайджанских мирных жителей в городе Ходжалы в Карабахском районе в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года". В связи с этим, по словам Мурадовой, неудивительно, что армяне открыто поддерживают боевые действия в Украине.

"Армения находится в процессе втягивания в украинские события. Таким образом, на Армении будет лежать вина в предполагаемых военных преступлениях, которые, вероятно, навсегда запятнают имидж этой страны. Необходимо срочно напомнить Еревану о серьезных последствиях, которые ожидают страну, уже находящуюся на грани политической и экономической пропасти.