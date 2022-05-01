Война Маргариты Симоньян против азербайджанских СМИ - заблокировать или ослабить!

Автор: Акпер Гасанов

Целый ряд азербайджанских СМИ заблокирован Роскомнадзором на территории РФ из-за освещения ими боевых действий в Украине. Тем временем, в нашей стране продолжает работать местное представительство российского агентства Sputnik, которое возглавляет Маргарита Симоньян - какими взглядами отличается эта особа по отношению к нашей стране, думаю, можно не напоминать. Как долго будет продолжаться этот диссонанс?

Однако, недавно лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся! На заседании Милли Меджлиса член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов поднял вопрос о закрытии издания Sputnik Азербайджан. Депутат отметил, что в России заблокированы некоторые азербайджанские сайты.

"Но в Азербайджане функционирует агентство Sputnik Азербайджан. Недавно руководителем этого канала был назначен генерал, служивший в Абхазии и Осетии. Деятельность этого канала и агентства должна быть прекращена. Я обращаюсь к Агентству медиа и Совету прессы. Деятельность Sputnik Азербайджан должна быть расследована, это агентство должно быть запрещено в Азербайджане", - сказал Ахмедов. Наконец-то, эта мысль прозвучала и в Милли Меджлисе.

Отечественная пресса уже несколько лет пишет о недопустимости ситуации, при которой функционирует издание Sputnik Армения, на сайте которого имеется рубрика "Нагорный Карабах", что есть открытое неуважение к суверенитету, территориальной целостности нашей страны, а также к подвигу шехидов, которые отдали свою жизнь за нашу Родину. А еще мы все помним, сколь предвзято Sputnik освещал ход 44-дневной войны. Есть многочисленные доказательства того, что часто там публиковались про-армянские, далекие от реалий публикации, по сути игравшие на руку карабахским сепаратистам.

Отечественные журналисты неоднократно поднимали простой вопрос - насколько уместно функционирование в нашей стране СМИ, которое запрещено в целом ряде иных государств мира? Ставился и вопрос о том, насколько уместно функционирование в Азербайджане филиала российского средства массовой пропаганды, в условиях массовой блокировки в РФ азербайджанских сайтов. Но и это еще не все. Ставился и вопрос о том, насколько правильно, что в нашей стране функционирует местный филиал издания, главным редактором которого является нерукопожатная, насквозь коррумпированная Маргарита Симоньян?!

Вахид Ахмедов справедливо напомнил и о том, что во главе Sputnik Азербайджан ныне стоит полковник российских спецслужб Виталий Денисов. Он действительно выполнял в сепаратистской Южной Осетии особые поручения. Как писала наша пресса, сначала Денисов прибыл в Цхинвали в звании лейтенанта в 1989 году в разгар сепаратистских настроений и формирования первых антигрузинских вооруженных бандформирований. А спустя многие годы он попал в сепаратистскую республику и после окончания российско-грузинской войны.

И не просто попал! Денисов входил в состав особой группы по локализации ситуации в постконфликтный период - занимал должность заместителя главы администрации "президента" сепаратистской республики. Зачем нам в Баку терпеть присутствие того, кто привык выполнять столь преступные поручения, суть которых сводилась к поддержке сепаратизма?! Сам по себе напрашивается ласковый шепот на ухо этому полковнику с указанием точного маршрута его следования.

Тем более, что совсем недавно и сама Марго Симоньян осуществила личную провокацию по отношению к нашей стране. Напомню, что она разместила в своем Телеграм-канале новость о том, что в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе армянские сепаратисты выстроили букву Z.

После чего, отвечая на один из постов, Марго заявила, что мечтает о "присоединении" азербайджанского Карабаха к России. То есть, она открыто выступила в качестве сторонницы оккупации части наших земель. После всего этого просто немыслима, недопустима дальнейшая работа Sputnik Азербайджан. Который, ко всему прочему, планомерно занимался провокациями на внутреннем рынке СМИ.

Выражалось это в переманивании всех уже известных или имеющих потенциал раскрыться отечественных журналистов, а также технических работников. Их заманивали "длинным рублем". Учитывая то, что Sputnik имеет громадный бюджет, кстати собранный из денег российских налогоплательщиков, в бакинском бюро этого средства лживой российской пропаганды завлекали отечественных представителей СМИ большими зарплатами.

Вырисовывается тактическая схема, с помощью которой Симоньян и ее подчиненные разрушают русскоязычные азербайджанские издания: одних намеренно блокируют на территории России, отрезая существенную часть аудитории, другим пытаются создать проблемы уже кадрового характера.

Да, можно предъявить претензии и к тем, кто предпочел большой оклад, забыв о таком слове, как репутация. Но не будет Sputnik - не будет и проблем, которые они создают. Что до тех, кто успел замараться работой там, то это их проблемы. Раньше нужно было думать. Впрочем, скорее всего их все же примут обратно в отечественные СМИ.

А Sputnik Азербайджан обязательно должен быть закрыт. И я жду, когда к Вахиду Ахмедову в этом вопросе присоединятся и многие иные отечественные парламентарии. В том числе, входящие в азербайджано-украинскую межпарламентскую группу. Это было бы логично, с учетом нынешних реалий. И с учетом постоянно звучащих на российских телеканалах призывов провокационного характера в отношении нашей страны.