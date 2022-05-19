Комиссия по вопросам помилования провела заседание

19 мая состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, на заседании было рассмотрено более 100 обращений о помиловании.

Отметим, что на двух предыдущих заседаниях комиссии было рассмотрено более 500 обращений о помиловании.