https://news.day.az/politics/1463317.html Комиссия по вопросам помилования провела заседание
Комиссия по вопросам помилования провела заседание
19 мая состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, на заседании было рассмотрено более 100 обращений о помиловании.
Отметим, что на двух предыдущих заседаниях комиссии было рассмотрено более 500 обращений о помиловании.
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