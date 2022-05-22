https://news.day.az/politics/1463974.html Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе и в Украине
Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе и в Украине
Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Турции и Азербайджана Мевлютом Чавушоглу и Джейхуном Байрамовым.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД.
В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения, трехсторонние механизмы с участием Турции и Азербайджана, последние события на Южном Кавказе и в Украине.
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