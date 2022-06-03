Провокация от "РИА Новости": кто и почему ее заказал?

Автор: Акпер Гасанов

В марте текущего года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках очередного санкционного пакета целый ряд российских изданий подвергнется блокировке в связи с боевыми действиями в Украине.

Об ужасах происходящего в Украине, ясное дело, никогда не расскажут щедро финансируемые из государственного бюджета России средства массовой пропаганды. В череде которых, наряду с позорно известным "Спутником" Марго Симоньян, есть и "РИА Новости". И тут не грех напомнить, что этот рупор пропаганды был создан 24 июня 1941 года на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) "О создании и задачах Советского информационного бюро".

Созданная структура именовалась Совинформбюро. Наши дедушки и бабушки прекрасно помнят, как по радио в пору Второй мировой войны звучало: "От Советского информбюро!". Это были сообщения о том, как советская армия борется с гитлеровской Германией и ее союзниками, освобождая территории современных России, Беларуси и Украины. Увы, сейчас времена кардинально изменились.

Издание, являющееся информационной внучкой Совинфомбюро, сегодня выступает в роли средства оправдания спецоперации России. В безостановочном ритме публикуются сообщения, общий смысл которых состоит в попытке убедить весь мир в том, что Украина сама "виновата" в том, что с ней произошло.

В этих рамках, на протяжении многих лет, РИА Новости предоставляло трибуну донецким и луганским сепаратистам. Это были те самые поленья в костер войны, которая ныне пылает на многострадальной украинской земле. И есть, как это ни цинично прозвучит, нечто логичное и ожидаемое в том, что "РИА Новости" решило поиграть с тщеславием и карабахских сепаратистов.

Говоря конкретнее, данное российское издание, одно из крупнейших действующих государственных информационных агентств, предоставило трибуну одному из карабахских сепаратистов Артаку Бегларяну. Причем, представлен он был, как "госминистр нкр". Как можно быть "госминистром" никогда не существовавшего, никем, в том числе и РФ и даже Арменией не признанного "государства", знают только Артак и провокаторы из "РИА Новости".

Да, мы помним, что в повести Булгакова "Собачье сердце" до должности начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных дослужился Полиграф Полиграфович Шариков- вчерашний бродячий пес Шарик. Но то- литературное произведение. А тут - реальность.Откровенно направленная против территориальной целостности нашей страны. Которую, Россия официально признает.

Мы же помним, что президент РФ Владимир Путин, отвечая на упреки армянской стороны по поводу невмешательства в ход 44-дневной войны, открыто указывал, что она ведется на признанных территориях Азербайджана. На этом фоне действия "РИА Новости" можно было бы счесть вопиющей, провокационной отсебятиной. Но, совершенно очевидно, что в реальности отсебятины такого масштаба в РФ, просто не может быть.

А значит- мы имеем дело с провокацией, разрешение на которой было получено "сверху". Почему? Да потому, что в России откровенно были недовольны итогами трех встреч в Брюсселе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при содействии председателя Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля.

В РФ стремятся сохранить за собой единоличное право управления процессом примирения официальных Баку и Еревана. И реакция РФ на реальные прорывы в ходе брюссельских встреч показали, что в Москве опасаются того, что конфликт между нашими странами будет окончательно решен. Это никак не отвечает интересам РФ. Ей важно иметь рычаги давления на Баку и Ереван.

В РФ понимают, что в случае установления мира между Азербайджаном и Арменией, отпадет надобность в российских миротворцах. Дабы недопустить этого, в РА активно поддерживаются силы, которые давно уже пытаются добиться смены власти в стране насильственным путем.

И неудивительно, что интервью с Артаком Бегларяном появилось в "РИА Новости" ровно тот самый день, когда армянская оппозиция объявила о "решающем митинге". В Баку все это видят, понимают. Но в нашей стране, оставляя за собой право заблокировать сайт "РИА Новости" в Азербайджане, в целом спокойно наблюдает за происходящим. Потому, что наше государство слишком сильно, чтобы реализации его планов помешали какие-то карабахские сепаратисты и предоставляющие им трибуну российские средства массовой пропаганды. Их коллективных усилий, напомню, не хватило на то, чтобы повлиять на ход и итоги 44-дневной войны.