Участники IX Глобального Бакинского форума прибыли в Шушу

Участники IX Глобального Бакинского форума после Физули прибыли в Шушу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гостей сопровождают представители местных и зарубежных СМИ.

Участники IX Глобального Бакинского форума проведут панельные дискуссии в Шуше.

Отметим, что 16 июня под патронатом Президента Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".