https://news.day.az/politics/1472086.html Участники IX Глобального Бакинского форума прибыли в Шушу - ФОТО
Участники IX Глобального Бакинского форума прибыли в Шушу - ФОТО
Участники IX Глобального Бакинского форума после Физули прибыли в Шушу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гостей сопровождают представители местных и зарубежных СМИ.
Участники IX Глобального Бакинского форума проведут панельные дискуссии в Шуше.
Отметим, что 16 июня под патронатом Президента Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".
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