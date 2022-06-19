Посольство России о смерти Геннадия Бурбулиса в Баку

В посольстве России в Азербайджан подтвердили информацию о смерти бывшего госсекретаря России Геннадия Бурбулиса в Баку.

"Наши консульские сотрудники оказывают необходимое содействие", - сказали в посольстве Trend, передает Day.Az.

Отметим, что бывший госсекретарь России, бывший первый заместитель главы правительства и депутат Госдумы двух созывов Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни. О времени и месте его похорон пока не сообщалось.