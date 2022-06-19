https://news.day.az/politics/1472166.html Посольство России о смерти Геннадия Бурбулиса в Баку
Посольство России о смерти Геннадия Бурбулиса в Баку
В посольстве России в Азербайджан подтвердили информацию о смерти бывшего госсекретаря России Геннадия Бурбулиса в Баку.
"Наши консульские сотрудники оказывают необходимое содействие", - сказали в посольстве Trend, передает Day.Az.
Отметим, что бывший госсекретарь России, бывший первый заместитель главы правительства и депутат Госдумы двух созывов Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни. О времени и месте его похорон пока не сообщалось.
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