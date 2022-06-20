Сеанс коллективного возбуждения: армян опять "обидели"

Автор: Акпер Гасанов

"Совок головного мозга"- это, в реальности, не встречающаяся в медицине болезнь. Но ею, как показывает практика, страдают миллионы людей на огромном пространстве, к счастью уже не существующего СССР. О том, как она себя проявляет, в очередной раз продемонстрировали постоянно возбужденные жители Армении. На сей раз поводом для их возбуждения стал телеканал "Россия 1".

С какого перепугу? Все просто - репортерской группой данного российского телеканала был подготовлен сюжет с освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. В эфире передачи "Вести недели" корреспондент Александр Бузаладзе рассказал о разрушениях, нанесенных армянами за время почти тридцатилетней оккупации Карабаха. Он показал и поведал о восстановлении инфраструктуры и объектов культурного наследия городов после деоккупации.

"Первым делом азербайджанцы восстановили сеть дорог, построили аэропорт, а на этих руинах планируют выстроить новейший жилой комплекс "Новый Физули". Аэропорт "Физули" международный, уже принимает первых пассажиров. Безопасность обеспечивает азербайджанская полиция", рассказал и показал он. Показал он и парикмахерскую в Шуше, мастера по имени Анар.

Прошелся Бузаладзе по магазинам Шуши, показав полные полки с продуктами. Также он показал восстановленный дом-музей великого Бюль-Бюля. В общем, довольно добросовестно справился он с поставленной задачей, продемонстрировав то, что до него уже многократно показывали коллеги из самых разных стран мира. Но, армянская общественность сочла для себя правильным и важным показать выпирающее возбуждение.

Вылилось это в появление публикаций в армянских телеграм-каналах про то, что Россия совершила "очередной недружественный шаг". Дошло даже до предложений вызвать в МИД РА посла России Копыркина, чтобы там ему что-то вручить. Что именно- вопрос интересный. Потому, что все, что можно было, ключи от всего более или менее ценного, Армения давно уже передала РФ.

Азербайджан восстанавливает Карабах, превращенный Арменией в руины - сюжет телеканала "Россия 1"

Азербайджан восстанавливает Карабах, превращенный Арменией в руины - сюжет телеканала "Россия 1"

Что до возмущения, то это вообще забавная история. Помнится, Борис Грызлов назвал Армения форпостом России на Кавказе, так никто из официальных лиц в Ереване тогда не посмел возразить. Да и как возразишь тому, что в реальности существует?! Так что и сейчас все ограничится истериками в армянских СМИ, в социальных сетях. Даже армянская оппозиция, уверен, не посмеет что-то заявить по этому поводу.

Да и как возражать, если в реальности армянские оккупанты на протяжении десятилетий варварски грабили наши земли, ничего путного там не построив? Как возражать тому, что Азербайджан стремительно восстанавливает освобожденные территории?! Аэропорт в Физули уже принял немало иностранных гостей, в том числе журналистов и политиков. А Шуша и вовсе вернула себе статус культурной столицы Азербайджана.

Там регулярно проводятся международные фестивали, форумы. Туда прилетали бывшие руководители многих стран мира. Там не раз бывали и действующие политики самого высокого уровня. Так чем возмущаться? Тому, что Шуша приобретает ранее утраченный лоск? Ну, так это армяне привыкли жить в ужасающих условиях на чужих землях. А азербайджанцы живут на своей земле, естественно обустраивая ее, делая жизнь комфортнее.

Тем, кто убегал с оккупированных территорий нашей страны, сверкая пятками и унося с собой такой атрибут армянской культуры, как унитаз, всего этого не понять. Вечно возбужденные жители страны-лузера Южного Кавказа могут только возмущаться всеми подряд- США, ЕС, Ираном, Израилем, лично Шарлем Мишелем, Владимиром Путиным, Володимиром Зеленским. Все у армян "виноваты". Одни они, почти тридцать лет державшие наши земли под оккупацией, "не виноваты".

Кого они мне напоминают? Жителей СССР, которые жили в коммунальных квартирах с общей кухней, полной тараканов и склок, но имевших точку зрения по поводу действий "загнивающего Запада". Покупавшие мясо, масло и сахар по талонам "совки" регулярно обсуждали, на кухне, сколько уже дней длится заточение Нельсона Манделлы и как добиться освобождения Анжелы Девис. К чему все это привело? К краху СССР. Ровно то же самое ожидает и Армению, подавляющее большинство граждан которой страдает от "совка головного мозга".