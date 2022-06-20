Сеанс коллективного возбуждения: армян опять "обидели"

Автор: Акпер Гасанов

"Совок головного мозга"- это, в реальности, не встречающаяся в медицине болезнь. Но ею, как показывает практика, страдают миллионы людей на огромном пространстве, к счастью уже не существующего СССР. О том, как она себя проявляет, в очередной раз продемонстрировали постоянно возбужденные жители Армении. На сей раз поводом для их возбуждения стал телеканал "Россия 1".

С какого перепугу? Все просто - репортерской группой данного российского телеканала был подготовлен сюжет с освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. В эфире передачи "Вести недели" корреспондент Александр Бузаладзе рассказал о разрушениях, нанесенных армянами за время почти тридцатилетней оккупации Карабаха. Он показал и поведал о восстановлении инфраструктуры и объектов культурного наследия городов после деоккупации.

"Первым делом азербайджанцы восстановили сеть дорог, построили аэропорт, а на этих руинах планируют выстроить новейший жилой комплекс "Новый Физули". Аэропорт "Физули" международный, уже принимает первых пассажиров. Безопасность обеспечивает азербайджанская полиция", рассказал и показал он. Показал он и парикмахерскую в Шуше, мастера по имени Анар.

Прошелся Бузаладзе по магазинам Шуши, показав полные полки с продуктами. Также он показал восстановленный дом-музей великого Бюль-Бюля. В общем, довольно добросовестно справился он с поставленной задачей, продемонстрировав то, что до него уже многократно показывали коллеги из самых разных стран мира. Но, армянская общественность сочла для себя правильным и важным показать выпирающее возбуждение.

Вылилось это в появление публикаций в армянских телеграм-каналах про то, что Россия совершила "очередной недружественный шаг". Дошло даже до предложений вызвать в МИД РА посла России Копыркина, чтобы там ему что-то вручить. Что именно- вопрос интересный. Потому, что все, что можно было, ключи от всего более или менее ценного, Армения давно уже передала РФ.

Что до возмущения, то это вообще забавная история. Помнится, Борис Грызлов назвал Армения форпостом России на Кавказе, так никто из официальных лиц в Ереване тогда не посмел возразить. Да и как возразишь тому, что в реальности существует?! Так что и сейчас все ограничится истериками в армянских СМИ, в социальных сетях. Даже армянская оппозиция, уверен, не посмеет что-то заявить по этому поводу.

Да и как возражать, если в реальности армянские оккупанты на протяжении десятилетий варварски грабили наши земли, ничего путного там не построив? Как возражать тому, что Азербайджан стремительно восстанавливает освобожденные территории?! Аэропорт в Физули уже принял немало иностранных гостей, в том числе журналистов и политиков. А Шуша и вовсе вернула себе статус культурной столицы Азербайджана.

Там регулярно проводятся международные фестивали, форумы. Туда прилетали бывшие руководители многих стран мира. Там не раз бывали и действующие политики самого высокого уровня. Так чем возмущаться? Тому, что Шуша приобретает ранее утраченный лоск? Ну, так это армяне привыкли жить в ужасающих условиях на чужих землях. А азербайджанцы живут на своей земле, естественно обустраивая ее, делая жизнь комфортнее.

Тем, кто убегал с оккупированных территорий нашей страны, сверкая пятками и унося с собой такой атрибут армянской культуры, как унитаз, всего этого не понять. Вечно возбужденные жители страны-лузера Южного Кавказа могут только возмущаться всеми подряд- США, ЕС, Ираном, Израилем, лично Шарлем Мишелем, Владимиром Путиным, Володимиром Зеленским. Все у армян "виноваты". Одни они, почти тридцать лет державшие наши земли под оккупацией, "не виноваты".

Кого они мне напоминают? Жителей СССР, которые жили в коммунальных квартирах с общей кухней, полной тараканов и склок, но имевших точку зрения по поводу действий "загнивающего Запада". Покупавшие мясо, масло и сахар по талонам "совки" регулярно обсуждали, на кухне, сколько уже дней длится заточение Нельсона Манделлы и как добиться освобождения Анжелы Девис. К чему все это привело? К краху СССР. Ровно то же самое ожидает и Армению, подавляющее большинство граждан которой страдает от "совка головного мозга".