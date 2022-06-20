https://news.day.az/politics/1472290.html Азербайджан восстанавливает Карабах, превращенный Арменией в руины - сюжет телеканала "Россия 1"
Азербайджан восстанавливает Карабах, превращенный Арменией в руины - сюжет телеканала "Россия 1"
На телеканале "Россия 1" в эфире программы "Вести недели" был показан видеорепортаж из Карабаха.
Как передает Day.Az, корреспондент Александр Бузаладзе сообщил о том, что азербайджанская территория была под оккупацией почти 30 лет. По его словам, Карабах находится в разрушенном состоянии.
Корреспондент посетил города Физули и Шуша и рассказал телезрителям о восстановительных работах в Карабахе.
Представляем вашему вниманию видеорепортаж:
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