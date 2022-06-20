Азербайджан восстанавливает Карабах, превращенный Арменией в руины

На телеканале "Россия 1" в эфире программы "Вести недели" был показан видеорепортаж из Карабаха.

Как передает Day.Az, корреспондент Александр Бузаладзе сообщил о том, что азербайджанская территория была под оккупацией почти 30 лет. По его словам, Карабах находится в разрушенном состоянии.

Корреспондент посетил города Физули и Шуша и рассказал телезрителям о восстановительных работах в Карабахе.

Представляем вашему вниманию видеорепортаж: