Назначен новый руководитель Красного Креста в Азербайджане

22 июня генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр и новым руководителем представительства Драганой Кожич.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кямран Алиев выразил признательность за оказание Комитетом необходимой помощи в процессе обнаружения и обмена пленными и пропавшими без вести во время войны, а также останков их тел.



А.Бауэр проинформировала об оказании гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта гражданам Азербайджана, о деятельности МККК в Азербайджане в связи с безопасностью, физическим и психологическим здоровьем гражданских лиц, проживающих на прифронтовых территориях, судьбами пропавших без вести лиц, реализуемыми проектами, проводимой работой, в том числе проведенными ими тренингами и поделилась своими приятными впечатлениями о нашей стране.

Драгана Кожич подчеркнула, что приложит усилия для развития двусторонних отношений в направлении сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджанской Республики.