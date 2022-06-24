Десятки российских компаний дополнительно подали заявки на участие в проектах по восстановлению Карабаха

Десятки российских компаний дополнительно подали заявки на участие в проектах по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Баку.

"Мы с чувством удовлетворения отмечаем высокий уровень заинтересованности российских компаний в восстановлении Карабаха, и есть конкретные результаты. В октябре 2021 года между производственным объединением КАМАЗ и Гянджинским автомобильным заводом был создан совместный центр в промышленном парке на территории экономического региона Восточный Зангезур. Также из значимых проектов, где участвуют российские компании, можно отметить восстановление железных дорог, проект Горадиз-Агбенд, в котором поставку железнодорожных рельсов осуществляют российские компании. Существует контракт на поставку 20 тысяч железнодорожных рельсов, треть из которых уже поставлена", - сказал Байрамов.

Министр отметил, что десятки российских компаний дополнительно подали заявки на участие в проектах по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

По его словам, в настоящее время идет постоянное общение между бизнес-структурами двух стран, что, возможно, в ближайшей перспективе отразится и на других сферах совместного взаимодействия.