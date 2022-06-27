Карабах освобожден и мы начали процесс нормализации отношений с Арменией.

Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Habertürk.

"Мы закрыли границы с Арменией в 1992 году из-за оккупации Карабаха. Сейчас условия изменились. Карабах освобожден, мы начали процесс нормализации отношений с Арменией. В результате объединения сил Азербайджана и Турции проблема устранена. На данный момент идет процесс нормализации отношений с Арменией", - сказал он.