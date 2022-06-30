Принята "Бакинская декларация" Парламентской сети Движения неприсоединения

30 июня в Центре Гейдара Алиева начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященная теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на конференции, председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова проинформировала участников о повестке дня форума.

Гафарова сообщила, что на конференции были приняты "Бакинская декларация" и "Устав о правилах работы Парламентской сети Движения неприсоединения", утверждены официальный логотип и флаг организации, избраны председатель и заместители председателя.

Отметим, что в форуме принимают участие парламентские делегации из более чем 40 стран мира, а также представители девяти международных парламентских организаций.