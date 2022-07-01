В России закрывается т.н. "постоянное представительство" карабахских сепаратистов

В Москве собираются закрыть так называемое "постоянное представительство" карабахских сепаратистов, действующее с 90-х годов.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Грапарак", не указав никаких подробностей.

Информация о свертывании незаконного "представительства" сепаратистов появлялась в армянских СМИ и ранее, но всякий раз позже опровергалась. На этот же раз "Грапараком" отмечается, что МИД Армении и армянский посол в России отказываются комментировать полученную газетой информацию из неназванного источника.

Очевидно, что закрытие "представительства" связано с тем, что Москва дорожит отношениями с Баку и в связи с чем демонстрирует справедливую позицию по армяно-азербайджанскому вопросу.

Удаление "РИА Новостями" провокационного интервью с Артаком Бегларяном, два извинения Владимира Соловьева в прямом эфире российского государственного теле-эфира уже закрепили за собой данный факт.