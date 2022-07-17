Азербайджан укрепляет позиции на международной арене благодаря дипломатическому таланту Президента Ильхама Алиева

Мы часто слышим о том, что политика требует разных подходов, а политики - люди, которые часто меняют свои решения. Так вот, внешняя или международная политика Президента Азербайджана - это как раз тот случай, когда решения не меняются, а слово и подпись главы государства прочны и неизменны. Такое реноме в мире дорогого стоит. Отсюда и рост авторитета Азербайджана, укрепление его позиций на международной арене.

Об этом сказала в комментарии Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова.

У Азербайджана, по ее словам, очень сильная дипломатическая позиция. Он умеет ждать и последовательно выстраивать взаимоотношения. Но в любой дипломатической партии наступает момент, когда нужны решительные действия, и тут Президенту Ильхаму Алиеву нет равных.

"Все тезисы, прозвучавшие в его речи на совещании по итогам полугодия, как всегда, имели глубокий смысл. Это не было просто выступление ради выступления. Был отмечен ряд очень важных моментов и четко прослеживался месседж и недругам, и друзьям. В частности, он четко дал понять, что вопрос, связанный с выводом армянских бандформирований из зоны временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе, остается открытым и это уже начинает раздражать официальный Баку. Сегодня Азербайджан опирается на сильные, ключевые достижения последнего десятка лет своей независимости. Став фактически региональным лидером, добившись уважения на крупных международных площадках, сумев показать свою политическую волю, вернув Карабах, Азербайджан не будет мириться с полумерами", - отметила наша собеседница.

Президент Ильхам Алиев действует как политик не регионального, а мирового масштаба, считает Кадырова. Он расширяет границы возможностей, выводя страну на уровень ключевого игрока. По словам эксперта, она очень внимательно следит за всеми выступлениями азербайджанского лидера и может сказать, что отличительной чертой его действий и решений является последовательность и умение четко выполнять взятые на себя обязательства. Это качество присуще лидерам, которые способны писать исторические сценарии, а это очень сложная задача. Мы ведь часто слышим о том, что политика требует разных подходов, а политики - люди, которые часто меняют свои решения. Так вот, внешняя или международная политика Президента Азербайджана - это как раз тот случай, когда решения не меняются, а слово и подпись главы государства прочны и неизменны. Такое реноме в мире дорогого стоит, подчеркнула Кадырова.

"Президент Ильхам Алиев затронул тему добрых взаимоотношений с соседями и это тоже очень важная тема, учитывая сложную региональную локацию и разные геополитические позиции приграничных с Азербайджаном стран. Умение балансировать и выстраивать свою четкую линию в соответствии с государственными интересами крайне сложная конфигурация. Сегодня она работает как часы, и я думаю, умение Президента Ильхама Алиева просчитывать перспективы, выбранная им стратегия будут работать и в будущем.

Хочу отметить, что в начале года Азербайджан подписал союзническую декларацию с Россией, и это очень важная веха в новой исторической реальности. Эта декларация включает в себя 4 пункта, связанных с тесным гуманитарным сотрудничеством в разных сферах, начиная от музейной и заканчивая диаспорской деятельностью. Сегодня, когда карабахский конфликт завершен, когда возвращены земли, а в сердце Карабаха, в городе Шуша проходят мероприятия международного уровня, когда аэропорт Физули принимает самолеты, а по всему Карабаху восстанавливаются культурные памятники, можно говорить не только о том, как важен оказался 2020 год для всего азербайджанского народа. Сегодня можно говорить о том, что ноябрь 2020 года стал новой точкой отсчета для всего Кавказского региона, для новой исторической модели, для тюркского мира, для евроазиатского контента.

Возможно, не все это осознают, но глобально зарождается новая модель взаимодействия стран-гегемонов, и точкой отсчета стал Азербайджан", - сказала Саадат Кадырова.

Лейла Таривердиева