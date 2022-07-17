Президент Ильхам Алиев имеет точный план действий и по Зангезурскому коридору, и по региональному раскладу в целом

Автор: Тофик Аббасов,

политический аналитик

Когда Президент Азербайджана проводит правительственные совещания по итогам квартала, полугодия или года, он всегда наряду с вопросами социально-экономического развития, в обязательном порядке затрагивает политическую проблематику, играющую важную роль в жизни не только нашей республики, но и всего региона. Мы имеем по соседству такой нестабильный субъект, как Республика Армения. Эта страна, несмотря на то, что находится при смерти, норовит создать проблемы соседям. Армения сама себя заблокировала и заковала, но продолжает чинить препятствия Азербайджану в решении вопросов, которые могли бы принести региону долгожданный мир.

Президент Ильхам Алиев указывает на конкретные детали региональной конфигурации и говорит о том, что Армения на словах высказывается за урегулирование, достижение компромисса, заключение мирного соглашения, но это не подкрепляется реальными шагами. На совещании Президент напомнил, что мы страна - победительница и не должны до бесконечности дожидаться ясности в позиции проигравшей стороны. Если Армения и дальше будет торпедировать мирный процесс, манкировать своими обязательствами, затягивать решение вопросов и параллельно провоцировать эксцессы и создавать новые сложности, Баку на это спокойно смотреть не будет. Это было своеобразное предупреждение поверженному агрессору.

Как отметил глава государства, мы так и не увидели позитивных сдвигов со стороны Армении и тех сил, которые ее поддерживают. В вопросе делимитации и демаркации границ есть некоторые подвижки - сторонами созданы комиссии. Однако нельзя сказать, что работа идет, что армянская сторона проявляет активность. Вкупе с другими проблемами, все это создает препоны на пути реализации имеющихся для мира в регионе возможностей. Безусловно, азербайджанская сторона не находится в статичном положении, у нас имеется динамика по всем показателям. Но этой динамики может быть больше, если начнет шевелиться и армянская сторона, если ей не будут мешать внерегиональные силы, играющие по принципу "и вашим, и нашим". Президент Ильхам Алиев предупредил армян, что пора ответить конкретно на поставленные Азербайджаном вопросы.

У нас есть альтернативы. Наша страна уже показала свою мобильность на дипломатическом поле. Например, недавно на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме были отвергнуты всяческие возможности возвращения института сопредседательства на "игровое поле". Армения перешла после этого к оскорблениям, открытым выпадам, заявляя, как, мол, ОБСЕ может отвергнуть институт, который сама же создавала. Да, ОБСЕ является прародительницей Минской группы. Но если эта структура оказалась бесполезной и безынициативной, какой смысл ее возвращать в поле деятельности, а тем более ждать от нее каких-то позитивных сдвигов? Считаю провал армянских намерений на сессии победой азербайджанской дипломатии.

В нашей стране идут важные рекреационные процессы по восстановлению территорий, которые не предполагают никаких послаблений ни для нас, ни для внешних сил. Мы показываем тот образец функционального действия, когда нужно не просто говорить, а переходить от слов к делу и оправдывать ожидания.

Все, что касается Зангезурского коридора, вопросов демаркации и делимитации, отношения к Карабахскому региону - в этом блоке вопросов Азербайджан находится во всеоружии и постоянно напоминает и армянской стороне, и ее лоббистам, что Карабах никакого отношения к Армении не имеет. Президент неслучайно указал, что если Армения не выведет вооруженные формирования с азербайджанских территорий, будут приняты конкретные меры. В этих вопросах мы, как и раньше, являемся сторонниками конкретики и выполнения сторонами взятых на себя обязательств. Поэтому потуги, которые предпринимает официальный Ереван, заявления Минобороны Армении о том, что, дескать, срочников в Карабах посылать не будут, а служить там будут только контрактники, - все это открытый вызов Азербайджану, который не потерпит никаких отходов от заявления 10 ноября и никаких экспериментов. Это принципиальный для нас вопрос, и Президент Ильхам Алиев на совещании еще раз напомнил, что мы восстановили свою территориальную целостность. И, несмотря на то, что в Карабахском регионе находятся российские миротворцы, в случае необходимости азербайджанская сторона готова предпринять адекватные меры для того, чтобы нейтрализовать незаконные вооруженные формирования, выдворить с территории страны непрошеных "гостей" и положить конец вандализму, варварству и терроризму армян на наших территориях. В этом плане позиция Президента Ильхама Алиева более чем ясная. Я далеко неслучайно упомянул о бирмингемской сессии ПА ОБСЕ, где Армения вчистую проиграла и ни одна из ее инициатив не нашла места в принимаемых документах.

Инициативы Президента Ильхама Алиева должны принять во внимание не только большие начальники в ереванских кабинетах, но и те, кто оказывает непонятную лоббистскую помощь Армении в ее преступных планах. Карабахский вопрос уже решен, территориальная целостность восстановлена и Карабахский регион полностью находится под юрисдикцией Азербайджана. С этим должны считать и мировые силы, и региональные государства. Неслучайно Президент отметил, что положительную оценку инициативам Баку, касающимся мирного договора с Арменией, дали соседние державы, а также Евросоюз и США. Все эти страны проинформированы о том, чего добивается Азербайджан и какие строит планы. Все знают, что наши планы созидательные и направлены исключительно на мир и стабильность в регионе.

Самое главное, что наши планы играют на пользу и проигравшей войну Армении, так как предусматривают открытие коммуникаций, рост транспортных потоков. Но в Ереване этого, похоже, не хотят понимать. Как неоднократно повторил в своей речи глава государства, после войны прошел год и восемь месяцев, а Армения так и не выполнила своих принудительно возложенных на нее обязательств. У Баку есть рычаги, чтобы принудить Ереван выполнять свои обязательства по заявлениям 11 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, по договоренностям, достигнутым в Сочи, Москве, Брюсселе. Нежелание Армении выполнять обязательства - это единственное, что мешает продвижению процесса.

Президент на совещании прекрасно изложил позицию Баку. И очень четко. Да, Армения официально приняла пять предложенных Азербайджаном принципов, которые лягут в основу мирного договора. Но когда речь заходит об их имплементации, образуется полный вакуум. Если Армения будет и дальше уклоняться от выполнения обязательств, будет ставить палки в колеса мирного процесса и мешать выполнению планов Баку, это будет чревато для нее самой.

У нас все еще нет прямой связи с Нахыванской Автономной Республикой, потому что решение вопроса тормозит армянская сторона. Да, у нас есть альтернативный проект через Иран, но это не означает, что вопрос Зангезура закрыт. Более того, как подчеркнул Президент, если Армения не признает нашу территориальную целостность, то и мы поставим ее целостность под сомнение. Для Армении это очень опасно, потому что большая часть занимаемой ею территории - это исторические тюркские, азербайджанские земли. Церемониться и миндальничать с Арменией мы не будем. Как показывает практика, эта страна понимает только язык силы. И в случае необходимости Азербайджан сделает все для создания в регионе более благоприятной конфигурации, более благоприятной среды, чтобы не только мы, но и те страны, которые используют наши региональные возможности, наши коридоры, тоже чувствовали себя в безопасности.

Предупреждения Президента Ильхама Алиева актуальны и звучат по существу. Ни один центр силы не может сказать, что Азербайджан бряцает оружием и кому-то угрожает. Как не парадоксально, угрозы исходят как раз от поверженной Армении, от вооруженных сил, боевого потенциала, промышленности которой остались крохи. Думаю, если она идет на это, значит, за ней стоят другие силы. Но мы показали, что и мы не одиноки, у нас есть мощная регионально поддержка, у нас есть союзники, друзья и партнеры, которые в трудный момент официально поддержали нас. Мы показали, что наряду с сильными экономикой и армией, у нас есть большая дипломатическая поддержка мирового сообщества. Многие страны, даже те, кто не высказался официально, поддержали нас делом. Армения и ее лоббисты должны понимать, что Азербайджан - это сильная страна, которая имеет свой взгляд на всю региональную проблематику в масштабах региона, Евразии и всего мирового сообщества. У нас много друзей и партнеров, которым выгодно и интересно поддерживать отношения с нашей страной, которая всегда верна своим международным обязательствам. Ничего из этого невозможно сказать об Армении.

По поводу и Зангезурского коридора, и Карабаха, и регионального расклада в целом у Баку имеется четкий план действий, боевая и экономическая готовность. И в случае необходимости будут приняты меры для того, чтобы поставленные нами цели и задачи были выполнены.