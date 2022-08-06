Обстрелы и провокации - максимум, на что способна горстка армянских преступников в Карабахе

Я придерживаюсь мнения, что в присутствии российских миротворцев боевые действия в Карабахе вряд ли будут продолжительными. Разоружение незаконных армянских вооружённых формирований необходимо, поскольку их присутствие в Карабахе порождает криминальные инциденты. При этом я не думаю, что горстка преступников армянской национальности в Карабахе в состоянии вести наступательные операции.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский политолог, журналист Анар Гасанов, комментируя вооруженные провокации ВС Армении против Азербайджана.

Как считает наш собеседник, Азербайджан выбрал путь демографической и экономической экспансии в Карабахском регионе и систематически реализовывает свою стратегию.

"Надо понять, что Азербайджан не ведет реакционную политику, чтобы какая-либо перестрелка превратилась в войну. До 2025 года у Баку есть планы поважнее, которые приведут к ожидаемым положительным результатам. Речь идет о восстановлении Карабаха, выводе войск Армении и разоружении армян Карабаха, возвращении вынужденных переселенцев в населённые пункты в зоне РМК, пресечении незаконных визитов в Карабах", - заявил он.

По его словам, украинский кризис сильно изменил мир, но он не завершен пока в пользу какой-либо стороны, а главное - силы Запада и России не истощены, и поэтому ждать резких движений со стороны Баку в Карабахском регионе вряд ли стоит.

"Впереди есть ситуации поважнее, например, освобождение города Лачин и вопросы, связанные с контролем Лачинского коридора. Как минимум, Азербайджан будет ожидать исход данных вопросов. Думаю, что Баку, добившись решения вышеупомянутых вопросов, добьётся без выстрела исхода части армян из зоны РМК. Не забудьте ещё человеческий фактор, то есть не будут жить армяне там, где нет перспективы для их развития при разделении реваншистских настроений", - подчеркнул российский политолог.

Журналист полагает, что Азербайджан все свое внимание сфокусировал на границе с Арменией.

"Самой взрывоопасной территорией после капитуляции Армении стала армяно-азербайджанская граница. Азербайджан, выбрав тактику "step by step", то есть шаговое передвижение, добьется открытия коммуникаций с НАР.

Не исключено, что до наступления зимы Армении придется отодвинуть свои войска от некоторых позиций неделемитизированной армяно-азербайджанской границы. Замечу, что Азербайджан до сих пор не делал ни шагу назад с территорий, которые Армения считает своей, при давлении третьих сторон", - подытожил Анар Гасанов.

Абдул Керимханов