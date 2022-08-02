Несмотря на участившиеся в последние дни в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе перестрелки, ожидать новых боевых действий между Азербайджаном и Арменией не стоит. Для этого должен быть в наличии потенциал сопротивления противоположной стороны. Армения в настоящее время имеет около 50 процентов своего довоенного потенциала. В то время как потенциал азербайджанской армии в два раза выше, чем до Второй карабахской войны. Поэтому возможности ведения военных действий у Армении отсутствуют.

Об этом Day.Az сказал военный эксперт Адалят Вердиев.

При этом наш собеседник подчеркнул, что Азербайджан является сторонником мира в регионе.

"Однако Армении не стоит испытывать терпение Азербайджана. Затягивание процесса делимитации и демаркации границ чревато серьезными рисками для Еревана. Если Армения действительно хочет мира, то её руководству необходимо выполнить взятые на себя обязательства. То бишь вывод незаконных вооружённых армянских формирований с территории Карабаха, открытие Зангезурского коридора, а также содействие возвращению азербайджанских граждан на территории, находящиеся под временным контролем российских миротворцев. Но до сих пор Армения не выполняет своих обязательств", - заявил он.

По словам военного эксперта, если Ереван будет и впредь нагнетать обстановку, то Баку оставляет за собой право провести антитеррористическую операцию на своей территории.

"Армении пора взяться за ум и осознать, что Азербайджан не намерен ждать ещё долгие годы. Либо Ереван будет исправно выполнять свои обязательства, либо Баку самостоятельно принудит Ереван к миру", - резюмировал Адалят Вердиев.

Абдул Керимханов