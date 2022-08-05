УМК распространило заявление в связи с нападением на посольство Азербайджана

Управление мусульман Кавказа (УМК) распространило заявление в связи с совершенным 4 августа актом агрессии в отношении здания посольства Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом Day.Az сообщили в УМК.

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