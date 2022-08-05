Азербайджанские военнослужащие примут участие в "Армейских международных играх"

Азербайджанские военнослужащие находятся с визитом в России для участия в конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет на военном полигоне Алабино в Москве в рамках соревнований "Армейские международные игры-2022", сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Кроме того, азербайджанские военнослужащие примут участие в "Кубке моря", который пройдет в нашей стране в рамках "Армейских международных игр-2022", а также в конкурсах "Мастера артиллерийского огня" (Казахстан) и "Снайперский предел" (Иран).