https://news.day.az/politics/1484966.html Азербайджанские военнослужащие примут участие в "Армейских международных играх" - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие примут участие в "Армейских международных играх" - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие находятся с визитом в России для участия в конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет на военном полигоне Алабино в Москве в рамках соревнований "Армейские международные игры-2022", сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Кроме того, азербайджанские военнослужащие примут участие в "Кубке моря", который пройдет в нашей стране в рамках "Армейских международных игр-2022", а также в конкурсах "Мастера артиллерийского огня" (Казахстан) и "Снайперский предел" (Иран).
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