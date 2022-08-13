Армяне больше не верят в перспективы армянской государственности

В последние дни в социальных сетях все чаще можно встретить обращения армян к официальному Баку с просьбой о предоставлении азербайджанского гражданства. Представители армянской общины Карабахского региона просят предоставить им паспорт гражданина Азербайджанской Республики и возможность безбедно жить и работать в Ханкенди.

Нельзя сказать, что эти обращения нас очень удивили. Как раз наоборот - удивляет то, что появились они только сейчас. По-видимому, проживающие под сепаратистским давлением карабахские армяне не решались ранее подать голос, к тому же многие еще надеялись, что результаты 44-дневной войны усилиями заступников армянства будут нивелированы и все будет продолжаться в прежнем ключе. Но эти надежды оказались напрасными, а жизнь в фактической изоляции и без каких-либо перспектив становится все труднее, что особенно хорошо видно на фоне очевидных успехов Азербайджана и укрепления его позиций в регионе и мире. До армян Карабаха начала, наконец, доходить и искренность заявлений Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который неоднократно подчеркивал, что считает армянское население Карабахского региона азербайджанскими гражданами. На встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в апреле этого года глава государства заявил: "Мы считаем армян, живущих в Карабахе, нашими гражданами. Мы надеемся, что они тоже скоро поймут, что, будучи гражданами Азербайджана, они будут иметь все права и свободы, а их безопасность будет обеспечена. Азербайджан, в отличие от Армении, многонациональная страна и все этнические группы живут здесь мирно и достойно, включая этнических армян. У нас есть армянское меньшинство, и они не имеют никаких проблем". Глава государства также прозрачно намекнул на то, что проживающие в зоне РМК армяне начинают осознавать эту реальность и открывающиеся перед ними возможности. У нас уже есть некоторые предварительные позитивные сигналы и контакты на различных уровнях, сказал Президент Ильхам Алиев, не вдаваясь при этом в подробности.

Сегодня, слушая обращения к главе государства карабахских армян, можно сделать вывод, что процесс этот вышел "из подполья". Должно быть, в какой-то степени стало меньше страха и больше уверенности - страха перед своими и уверенности в словах из Баку. Пришло осознание, что возвращение азербайджанского флага в Ханкенди это неизбежность, и лучше самим пойти навстречу новой жизни, чем бегать от того, чего все равно никто, ни в Ереване, и в мире вообще, изменить не сможет.

"Действительно, в последние дни некоторые граждане Армении посредством соцсетей обращаются к главе Азербайджана, заявляя о своем желании отказаться от армянского паспорта и принять азербайджанское гражданство. Но должен сказать, что это далеко не первые случаи. Такие обращения были и раньше и, само собой, будут продолжать поступать и в дальнейшем", - сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

По его словам, власти Армении, в течение тридцати лет оккупировавшей азербайджанские территории, довели свой народ до того, что армяне больше не верят в перспективу армянской государственности. Сегодня армяне осознают, что решить свои жизненные проблемы смогут, только став гражданами Азербайджана, являющегося экономическим, военным и политическим лидером региона. И, тем более, армяне Карабаха надеются теперь только на азербайджанские власти.

Реалии, сложившиеся после 44-дневной войны, приняли во всем мире, подчеркнул Гянджалиев. Такие обращения показывают, что за исключением маргиналов и реваншистов, армяне тоже осознают эти реалии. Конечно же, производят впечатление и широкомасштабные работы, проводимые на освобожденных землях, что характеризует Азербайджан как сильное, дееспособное и перспективное государство, на фоне которого бесперспективность армянской государственности видится еще более четко.

"Масштабные трансформации, начавшиеся после 44-дневной войны, продолжаются, Азербайджан уже утвердился в роли ключевого игрока региона. Это видит весь мир, видят армяне в Армении и в зоне временной ответственности РМК. Уверен, что желание каждого трезво мыслящего представителя армянской общины Карабаха - получить гражданство сильного и реально независимого Азербайджана.

Для Армении же участившиеся обращения о гражданстве должны стать уроком. Армянской стороне следует начать осознавать реальность, перестать саботировать Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, приступить к выполнению своих обязательств, в частности, в плане открытия коммуникаций, строительства Зангезурского коридора, делимитации и демаркации границ. К сожалению, эти вопросы пока остаются открытыми по причине неконструктивной позиции Еревана. Все эти вопросы должны найти свое решение", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева