Начнется возвращение в Лачин, Забух и Сус

Ликвидация последствий военного преступления, совершенного Арменией в период оккупации в городе Лачин, селах Забух и Сус - незаконного заселения - дает возможность настоящим хозяевам этих мест вернуться на родные земли.

Как сообщает Day.Az, житель села Забух Лачинского района Алиев Аллахверди Ашраф оглу выразил благодарность Президенту, Победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также освободившей земли страны от оккупации доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, почтил память шехидов и пожелал исцеления ветеранам. Он отметил, что после возвращения в родное село его уроженцы будут жить еще лучше.

В видеороликах, подготовленных Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, они делятся своими мыслями и чувствами по этому поводу, подчеркивая, что на этих землях, исторически принадлежащих Азербайджану, раньше не жили армяне.