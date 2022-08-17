Стало уже доброй традицией, что Президент Ильхам Алиев в своих заявлениях детально разъясняет ситуацию. Информация полная, содержащая подробности, которые невозможно найти в альтернативных источниках. Это информация, получаемая от первого лица страны, что является очень важным моментом.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов, комментируя тезисы, прозвучавшие в последнем интервью Президента Азербайджана национальному телевидению.

По словам политолога, заявления, сделанные главой государства в Баскале, можно назвать своеобразным подытоживанием последних событий. Президент Ильхам Алиев неоднократно и настоятельно повторял эти тезисы ранее. Повторение, как известно, мать учения для тех, до кого очень медленно доходит. Армянам следует научиться прислушиваться к заявлениям из Баку, заметил наш собеседник

"Президент в очередной раз заявил, что никакого статуса и независимости армянонаселенной части Карабахского региона предоставляться не будет, к ко всем нацменьшинствам в стране имеется единый подход, и никаких отличительных, особых форматов для армян не предусматривается. Глава государства говорил о том, что азербайджанцы и армяне могут мирно сосуществовать, и привел очень показательный пример. Речь о контактах, которые происходили между азербайджанскими строителями и местными армянами во время строительства новой дороги в обход Лачина. Очень показательно, что в последние полгода работы велись без присутствия миротворцев, и никаких эксцессов не происходило. Это показывает, что люди без вмешательства со стороны могут рано или поздно найти общий язык, контакты и подходы. Это антитезис к тезисам армянских националистов, в частности Роберта Кочаряна, который заявлял в свое время, что армяне и азербайджанцы не могут сосуществовать на генетическом уровне. Это полный бред, не имеющие никаких научных оснований, но, как известно, для националистов и фашистов никаких обоснований и не требуется", - сказал Ибрагимов.

Глава государства, отметил политолог, затронул и другие важные моменты. В частности, говорил о судьбе Зангезурского коридора, операции "Возмездие", выводе с территорий Азербайджана армянских бандитов и террористов. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан ни в коем случае не будет терпеть присутствия на своей территории армянских вооруженных формирований. Этот тезис тоже неоднократно звучал, но армянская сторона не прислушивалась, в результате чего и последовала антитеррористическая операция, напомнил Росшан Ибрагимов.

"Армяне ранее уже были предупреждены о возможных шагах Азербайджана. Думаю, это произошло в Тбилиси во время прямого контакта глав Азербайджана и Армении. Армянской стороне было пошагово разъяснено, что ее ждет. Кстати, Президент тоже намекал, что шаги Баку станут известны после встречи глав СМИД. Так как предупреждения не были восприняты Ереваном, последовали практические шаги. "Возмездие" это первая после 44-дневной войны антитеррористическая операция. Если потребуется, такие шаги будут повторяться", - подчеркнул профессор сеульского университета.

Лейла Таривердиева