Армянам лучше больше не испытывать терпение Азербайджана

Автор: Тофик Аббасов

Совсем недавно я наткнулся в зарубежных СМИ на информацию, которая меня очень повеселила. Оказывается, у Армении за последний год наблюдался экономический рост в 12 процентов. Только представьте - 12 процентов! Еще более анекдотично звучит новость о том, что более миллиона зарубежных граждан подали заявления на получение гражданства Армении. В условиях, когда собственные граждане голосуют ногами, покупают билет в один конец и спасаются от армянских реалий, свыше миллиона граждан других стран спешат стать гражданами Армении?!

Конечно, это смешно. И, конечно, во всей этой пропаганде Армении за рубежом ясно виден чужой след.

Армения не способна самостоятельно принимать решения. За нее это делают другие страны и влиятельные силы, которые подталкивают ее к краю пропасти, давая советы и поддерживая небылицы. Хотя, куда уж дальше подталкивать - она и так уже на самом краю.

У Армении очень непрезентабельное амплуа. Это страна, потерявшая свою субъектность и действующая под чужую указку. Ясно, что тут есть интерес влиятельных мировых держав, которые водят Армению за нос, внушая ей, что карабахская проблема, мол, еще не решена, вопрос статуса открыт, а Минская группа может подняться из могилы. Если армянам хочется плясать под заокеанскую дудку, это их проблема. Мы же никакой диктовки не признаем. Вопрос статуса отправлен на свалку истории, Минская группа мертва, и возврата к старому не будет.

Армения показывает, что у нее отсутствует ясный подход к региональной политике. Не важно, кем она ведома по ложному следу - отдельной силой, группой или партией, или даже политической верхушкой какой-то страны, но если государство называется независимым, оно должно уметь само делать выбор. Армения должна сама выбрать, что ей нужно. А что, собственно, ей нужно? Кто бы ответил на этот вопрос... Думаю, она сама не знает ответа. Зато об этом знают в Баку и усиленно ей подсказывают. Чтобы избавиться от своего предсмертного состояния, Армения должна выиграть мир. Она проиграла войну, но еще в состоянии выиграть мир, что полностью отвечает ее интересам.

В отличие от Армении Азербайджан не поддается чужому мнению. Он сам создает тренды, сам доказывает свою боеспособность, его инициативы жизнеспособны и приносят прок и нам, и нашим соседям. То, что сейчас Армения снова уперлась в чрезвычайно важном для нее вопросе реанимации коммуникаций, говорит о том, что ее по искривленному пути ведут сторонние силы. Армянам надо задуматься о том, что не все, кто им что-то советуют, жалуют несчастную Армению и желают ей добра. Между тем, все, что предлагают Баку совместно с Анкарой и той же Россией, это вполне нормальная конфигурация, вписавшись в которую, Армения может почувствовать себя востребованной.

Устроив провокацию на границе, Армения лишила себя многого. По чужому совету и из собственных реваншистских побуждений она пошла по пути минирования дороги, ведущей к миру. Для нее это равносильно самоубийству.

Армянам был преподан урок на высоте Фаррух, следующий урок состоялся 2-3 августа, а теперь мы показали противнику, что если он и дальше будет продолжать демонстрировать нам свои ватные бицепсы, то лишится всего уже на территории собственной страны. Армяне, думаю, уже поняли, что никаких послаблений для них не будет, как не будет и вожделенной интернационализации конфликта с Азербайджаном. Обнаруживая очаги угрозы, азербайджанская сторона их уничтожает, как это было сделано 13-14 сентября. В течение всего-то семичасовой операции Азербайджанская армия нанесла армянам невосполнимый урон, было уничтожено немало единиц боевой техники, десятки блок-постов и около двух сотен личного состава. Это был наш ответ на их попытки минирования на территории Азербайджана. Мы показали им, что они сами ставят себя в глупое и уязвимое положение.

Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, как всегда, действовала филигранно и решительно. Вдоль границ источников опасности для нас быть не должно. Если потребуется, Азербайджан создаст буферную зону. Это в наших силах, и пусть армяне потом снова попробуют испытывать наше терпение. Президент Азербайджана постоянно напоминает Еревану, что железный кулак никуда не делся и попытки говорить с Баку языком силы не пройдут.

Сегодня Армения может потерять исторический шанс на нормальную мирную жизнь, на гармоничный вход в региональные проекты и добрососедство. Это единственная страна, с которой у Азербайджана есть проблемы в плане добрососедских отношений. Ереван стучится во все двери, утверждая, что Азербайджан, дескать, наносит удары по гражданским объектам. Армяне сами размещают боевые расчеты вблизи больниц, школ, прочих объектов гражданской инфраструктуры. Если возникают проблемы, это исключительно их собственная вина. Не хотите, чтобы страдала больница - отведите подальше от нее боевые расчеты, и все будет хорошо.

Не стоит играть на наших нервах. Армяне думали, что за тридцать лет они стали в этом деле специалистами и узнали все наши слабые места, но осень 2020 года показала, что это не так. Армения своими действиями лишь отдаляет себя от нормальной жизни и от дороги, ведущей к миру.