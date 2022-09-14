Июль 2020-го – сентябрь 2022-го: уроки, не выученные Арменией

Автор: Лейла Таривердиева

В среду, 14 сентября, на условной границе, разделяющей административные территории Азербайджана и Армении, снова стреляли. Мы говорим "условной", потому что усилиями армянской стороны за два года относительного мира процесс демаркации так и не начался. Тем не менее, в Ереване заявляют о нарушении каких-то своих законных границ, требуют санкций и взывают к международному праву, с которым никогда не считались.

Обострение на госгранице началось 10-11 сентября. Армяне постоянно нарушают режим прекращения огня и любые договоренности, за два года, прошедших после Второй карабахской войны, было не так много дней, когда бы с армянской стороны была полная тишина. За тридцать лет в Азербайджане научилисьразличать обычную, рядовую подлость противника от подлости, являющейся частью масштабного плана. К сожалению, у нас богатый опыт в этом плане. Поэтому нынешнее обострение ситуации не стало неожиданностью. Имеющаяся оперативная информация и характерные признаки в поведении армянской стороны свидетельствуют о том, что, как и два года назад, в Армении строят безумные планы. Да, под чужую диктовку, но степени вины армянской стороны это не снижает и никак не отразится на тяжести последствий для Армении.

В среду Минобороны огласило список 50 шехидов. Весь Азербайджан скорбит вместе с родными и близкими героев. Как в июле 2020 года вся страна разделяла скорбь родных генерала Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева, других солдат и офицеров Азербайджанской армии, мужественно отразивших масштабную провокацию армян на товузском участке государственной границы.

Сегодня же стало известно о ранении во время армянских обстрелов двоих мирных жителей в Кяльбаджарском и Геранбойском районах. Это Асим Мусаев (1975 г.р.) и Арзуман Оруджев (1984 г.р.). Отметим, что который день армяне трещат в СМИ и соцсетях о якобы обстрелах азербайджанской стороной населенных пунктов в Армении. Однако до сих пор не было представлено ни одного пострадавшего и ни одного доказательства. Потому что их нет. Азербайджанская армия никогда не стреляет по мирным городам и мирным людям. Напомним, что даже после варварской бомбардировки Гянджи во время 44-дневной войны Азербайджан не ответил врагу той же монетой, хотя имеющееся у него вооружение позволило бы "доставать" и Ереван. Сегодня ничего в подходах азербайджанской стороны не изменилось - Азербайджанская армия бьет исключительно по легитимным военным целям, и бьет очень метко, о чем свидетельствуют многочисленные фото и видеоматериалы.

Приходится констатировать, что нынешняя эскалация не относится к разряду рядовых армянских подлостей. Налицо реализация Арменией очередного "грандиозного" плана. Последние два года показали, что разум в этой стране не способен победить ненависть и национальное чванство, уже принесшие армянскому народу немало бед. Потерпев поражение - причем, позорное - в 44-дневной войне, армяне, вместо того, чтобы встать на путь истинный, продолжили вынашивать дикие планы.

"Диванным патриотам", сражающимся только в соцсетях, и предвзято относящимся к собственной стране лицам кажется, что сегодня не происходит ничего особенного. Между тем, ситуация складывается аналогичной той, что привела в 2020 году ко Второй карабахской войне. Хотя разница, правда, есть, и очень большая. Товузская провокация происходила в условиях оккупации, которая связывала руки Азербайджану, Азербайджанской армии приходилось отбивать атаки врага и на границе, и на собственных территориях. Теперь же территориальная целостность восстановлена, Азербайджан стал еще сильнее и обрел уверенность в себе, избавился от комплекса проигравшей страны. Это многое меняет, в первую очередь для противника. Очень многое изменилось за эти два года, и Армении лучше вести себя тише воды ниже травы, стараться не поднимать головы и не подавать голоса.

Теперь об июльских событиях.

В июле 2020 года Армения совершила масштабную военную провокацию в товузском направлении государственной границы Азербайджана. Целью было создание нового очага напряженности, вовлечение в конфликт других стран и организаций, отвлечение внимания от факта армянской оккупации. Эскалация именно на границе была частью далеко идущего плана, разрабатывавшегося в Ереване, где уже чувствовали, что 30-летие оккупации в Шуше отмечать не придется.

Все началось с того, что с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня в товузском направлении государственной границы, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из артиллерийских установок. Как сообщало тогда Минобороны, в результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, он был отброшен и отступил, неся потери. Но и на азербайджанской стороне не обошлось без потерь - погибли трое. По неофициальным данным, потери Армении составили 30 солдат и 7 офицеров. В ночь с 12 на 13 июля напряженность на госгранице сохранялась. В ходе ночных боев азербайджанские подразделения точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. В этом бою мы понесли еще одну потерю. Бои продолжились и следующей ночью. В ночь с 13 на 14 июля погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев и еще пятеро наших военнослужащих. 14 июля в результате артиллерийского обстрела со стороны Армении села Агдам Товузского района погиб 76-летний мирный житель. Еще одну потерю азербайджанская армия понесла в боевых операциях 16 июля. В этот день были уничтожены огневые точки врага, с которых обстреливались боевые позиции ВС Азербайджана и приграничные азербайджанские села. Была также уничтожена автомобильная техника, доставлявшая резервные силы на боевые позиции противника.

Не дождавшись поддержки от союзников, Армения была вынуждена отвести свои подразделения. Но на этом инцидент не был исчерпан, потому что того требовала реализация плана. В августе 2020 года в Азербайджан проникла диверсионная группа с целью совершения террористических актов. 23 августа диверсанты были обезврежены, а их главарь задержан. Тем временем в самой Армении продолжались откровенные приготовления к войне. Были спешно приняты военная доктрина и стратегия национальной безопасности, обе - наступательного характера, в стране начали создаваться добровольческие формирования, жена Никола Пашиняна Анна Акопян формировала женские отряды и проводила "учения". Довершило картину заявление тогдашнего министра обороны Тонояна о "новой войне и новых территориях". Из Еревана и Ханкенди открыто звучали угрозы ударить по крупным городам Азербайджана и, по традиции, "дойти до Баку".

Повторим, к сожалению, все это не было просто частью пропаганды и обычной пиар-болтовни. Армения всерьез готовилась к дальнейшему расширению своей незаконно занимаемой армянами территории.

В сентябре ситуация снова резко обострилась и напряженность уже не спадала, беспрестанно накаляясь.

Стоит взглянуть на хронику того периода, и все станет ясно.

Примерно с 10 сентября нарушения армянами режима прекращения огня участились в разы, с каждым днем напряженность росла, охватив всю линию фронта.

14 сентября при очередном нарушении режима прекращения огня Арменией был ранен прапорщик ВС Азербайджана Ренат Алиев.

19 сентября министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с руководящим составом азербайджанской армии, на котором сказал о том, что оперативные данные, а также откровенно воинственная политика руководства Армении, начало агрессором мобилизации и привлечение в регион внешних сил ясно свидетельствуют о том, что противник намерен совершить масштабные провокации и обострить ситуацию.

20 сентября в 23.13 подразделения Противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана уничтожили тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) армянских ВС.

21 сентября Президент Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что агрессивная риторика и провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана.

21 сентября во время очередной провокации армян на границе в направлении Товузского района Азербайджана погиб военнослужащий Эльшан Мамедов.

25 сентября Президент Азербайджана принял оперативно прибывшего в Баку специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара (сегодня господин Кллар снова прибыл в Баку в связи с последним обострением). На встрече, состоявшейся накануне 44-дневной войны, Президент Ильхам Алиев заявил гостю, что армяне всецело игнорируют нормы международного права и совершают преступление. Причина их такого поведения заключается в том, что их некому остановить. Сопредседатели Минской группы их не останавливают. Глава государства подчеркнул, что цель июльских атак заключалась в основном в захвате новых азербайджанских территорий, чтобы затем обладать более сильными позициями за столом переговоров. Однако добились они только одного - остановки переговоров, и вся ответственность за последствия ложится на Армению.

25 сентября Президент Азербайджана обратил внимание ООН на нарастающие поставки оружия Армении, особенно активизировавшиеся после военной провокации в Товузском направлении. Президент отметил, что горячая фаза столкновений на государственной границе завершилась 16 июля, а на следующий день и до начала сентября в Армению самолетами доставлялось оружие. Поставки оружия стране-оккупанту, которая провела этнические чистки, серьезно подрывают мирные переговоры и поощряют государство-оккупанта на новые военные провокации. В этом контексте мы призываем все страны воздержаться от поставок оружия в Армению, заявил азербайджанский лидер.

А через день Армения начала осуществление плана рано утром 27 сентября, перейдя в наступление. Начался интенсивный артиллерийский обстрел позиции Азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и линии соприкосновения, а также прифронтовых населенных пунктов. В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чираглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района среди мирного населения были убиты и ранены мирные жители.

В ответ на попытку новой военной агрессии Армении Азербайджанская армия перешла в контрнаступление и после 44 дней кровопролитных боев освободила родные земли. Враг был разбит, территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Операция "Железный кулак", осуществленная армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, стала предметом изучения в военных экспертных кругах и военных учебных заведениях многих стран мира.

Сегодня, 14 сентября, Президент Ильхам Алиев, как и два года назад, принимал специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, приехавшего в Баку в связи с последним обострением на границе. Несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности, Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня, заявил глава государства и подчеркнул, что Баку продолжает поддерживать мирную повестку, сформированную на встрече в Брюсселе.

В эти дни многие международные организации, чиновники различных структур и лидеры различных стран пытаются восстановить тишину на границе. Но, как мы уже отметили, дни тишины на условной границе с Арменией можно пересчитать по пальцам. Мы не случайно провели параллели с сентябрем 2020 года. Все действительно очень серьезно. Ныне происходит самое серьезное обострение за послевоенные годы, и происходит оно не просто так, а с далеко идущими намерениями. Следуя каким-то только ему ведомым позывам, Ереван почему-то решил, что для него наступил час "х", который позволит взять реванш. Точнее, кто-то его в этом убедил, что-то пообещав взамен, потому что сами армяне на такую открытую и наглую провокацию вряд ли решились бы. Всего за 7 часов контртеррористической операции азербайджанской стороны, проведенной 13 сентября, армяне лишились практически всей военной инфраструктуры, объектов, построенных за последние два года вблизи границ с Лачином, Кяльбаджаром и Зангиланом. Эти объекты угрожали безопасности Азербайджана, азербайджанского населения и военнослужащих, поэтому были уничтожены. И теперь Армении потребуются как минимум 4-5 лет, чтобы все это восстановить. Далее Азербайджан взял под свой контроль всю транспортно-коммуникационную систему приграничных районов Армении и важные высоты. Уничтожено большое количество армянской военной техники, две ракеты С-300 общей стоимостью более миллиарда долларов, десятки блокпостов. Армянские СМИ сообщают о сотнях раненых, так что число погибших, которых уже насчитывается около 200, в Армении непременно будет расти.

Ни сейчас, ни в будущем Армения не сможет представлять реальной угрозы для Азербайджана. Но она может устраивать провокации, убивать мирных граждан, мешать восстановлению освобожденных территорий, делая их небезопасными для возвращения населения. Поэтому враг должен быть остановлен. После войны азербайджанские медиа старались не использовать слово "враг", заменив его более толерантным - "противник", но сейчас мы имеем дело именно с врагом.

Кто и что толкнуло армян на новую кровавую провокацию, разбираться не будем. Это проблема самой Армении, ее суверенности и ее туманного будущего, которое может стать еще более туманным, если разум не возьмет верх над кровожадностью и ненавистью.