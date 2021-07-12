Жаркий июль 2020 года

Славная история побед Вооруженных сил Азербайджана осенью прошлого года перевернула очередную свою страницу. Началась она в апреле 2016-го. Тогда были взяты стратегические высоты и очищены от врага значительные территории.

А между апрельскими боями и победой в 44-дневной Отечественной войне был июль 2020 года. Жестокое столкновение на государственной границе, подлая провокация врага, желавшего проверить нашу силу на прочность. Армянская сторона так и не сумела адекватно объяснить, почему был открыт огонь. Рассказывали что-то об УАЗ-ике с двумя военными, который якобы шел на таран армянской границы. Абсурдность этой версии была явна с самого начала и доводы Еревана никем не были восприняты всерьез. Даже его союзниками.

"Не надо быть военным экспертом, чтобы понять абсурдность таких обвинений", - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая 15 июля на заседании Кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года. У Азербайджана, отметил он, не было никакого резона начинать военные действия на границе с Арменией. С военной точки зрения для азербайджанской стороны это было бессмысленно. Глава государства подчеркнул, что в связи с инцидентом поручил ВС Азербайджана отомстить за погибших, "нанести по врагу такой удар, чтобы он долгое время не мог о нем забыть".

Все началось с того, что с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня в товузском направлении государственной границы, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из артиллерийских установок. Как сообщало тогда Минобороны, в результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, он был отброшен и отступил, неся потери. Но и на азербайджанской стороне не обошлось без потерь - погибли трое. По неофициальным данным, потери Армении составили 30 солдат и 7 офицеров.

В ночь с 12 на 13 июля напряженность на госгранице сохранялась. В ходе ночных боев азербайджанские подразделения точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. В этом бою мы понесли еще одну потерю.

Бои продолжились и следующей ночью. В ночь с 13 на 14 июля погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев и еще пятеро.

14 июля в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Агдам Товузского района погиб 76-летний мирный житель.

Еще одну потерю азербайджанская армия понесла в боевых операциях 16 июля. В этот день были уничтожены огневые точки врага, с которых обстреливались боевые позиции ВС Азербайджана и приграничные азербайджанские села. Была также уничтожена автомобильная техника, доставлявшая резервные силы на боевые позиции противника.

В интервью российскому журналу "Национальная оборона" по горячим следам июльских боев помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев подчеркнул, что такими провокациями официальный Ереван пытается создать мнение, что якобы Азербайджан совершает нападения на территорию Армении и вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является. "Кроме того, среди целей Армении было создание угрозы стратегическим международным проектам, таким, как экспортные нефтегазопроводы, транспортный коридор Восток-Запад. Уверенно можем сказать, что Армения не достигла поставленных целей и ее провокация обернулась полным фиаско", - сказал Гаджиев.

Хотя правда была на стороне Азербайджана, по принятой относительно карабахского конфликта порочной традиции агрессор не был осужден мировыми центрами силы. Но зато впервые очень жестко высказалась Турция. "Армении следует образумиться, Турция, со всеми своими возможностями, находится рядом с Азербайджаном. Хотя Турция поддерживает политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта, провокация ВС Армении в направлении Товузского района Азербайджана показывает, что Армения встала на тропу войны. Мы не оставим Азербайджан в одиночестве!" - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Июльские события на госгранице стали последней каплей в терпении Азербайджана. Враг безвозвратно перешел красную черту, дальше которой была только война. Причем, война победоносная для нас, в ходе июльских боев не осталось никаких сомнений. В те дни азербайджанский народ окончательно поверил в свою армию и ее силу. Впервые в июле 2020-го Министерство обороны показало гражданам видеокадры того, какими именно методами будет уничтожать врага в будущей освободительной войне. Это была "первая серия" кинохроники, которая продолжилась осенью.

Июльские бои стали испытанием на прочность не только для армии, но и для всего народа. Так же, как воины на передовой, граждане Азербайджана прошли эту проверку достойно. Единство стало одним из символов победы в 44-дневной Отечественной войне. Но все мы помним, как поднялась республика в июле, когда наши воины бились на границе. Мы помним горячую и искреннюю поддержку Вооруженным силам, которую продемонстрировал азербайджанский народ. Буквально через пару дней после призыва Президента Азербайджана, в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу уже обратились свыше 23 тысяч граждан, выразивших желание добровольно служить в армии. А во время шествия в Баку его участники скандировали лозунги с требованием объявить мобилизацию.

Но тогда мобилизация объявлена не была. Не была объявлена широкая мобилизация и в сентябре, когда в результате очередной армянской провокаций начались масштабные боевые действия. Потому что азербайджанская армия имела достаточно сил, чтобы справиться с врагом. Она уже имела закаленный в боях костяк.

"Сражайся с нами один на один, посмотрим, чья возьмет", - сказал Президент Азербайджана, обращаясь к позорно отступившей от границы и бросившейся за помощью к ОДКБ Армении.

Время показало, что азербайджанский лидер был прав.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"После июльских событий 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о наступлении на дипломатическом фронте. Наступательная дипломатия была необходима, чтобы привлечь внимание мировой общественности к агрессивным планам и действиям армян уже не на линии соприкосновения, а на государственной границе. Мы знаем, что у армян имелись конкретные планы и товузское направление было ими выбрано не случайно. Это стратегическое направление, соседствующее с международными энергетическими коридорами. Думаю, те меры, которые были приняты для предотвращения нового витка агрессии, тот отпор, который дали наши ВС, вынудили противника отказаться от активных действий на этом направлении.

В Армении не учли, что в этих энергетических коридорах заинтересованы не только мы, но и крупные государства, являющиеся покупателями азербайджанских энергоресурсов и участвующие в этих проектах. Кроме того, не был учтен фактор Турции. Хочу напомнить, что она сразу и очень жестко отреагировала, заявив о готовности выступить на азербайджанской стороне, если Баку потребуется помощь.

Скажу так. Апрельские бои 2016 года были разведкой боем. Мы видели, что военное руководство двух стран было вызвано в Москву, и вопрос решался там. Исходя из того опыта, главным после июльских событий было направление усилий на дипломатическое поле, чтобы добиться того, чтобы Азербайджан и Армению оставить один на один.

Азербайджан дал понять мировой общественности, что не потерпит дальнейшей оккупации. Более того, выказывания и премьер-министра Никола Пашиняна, и министра обороны Давида Тонояна о "новых территориях" говорили о повышении оккупационных аппетитов армян. Они этого и не скрывали. В Армении создавались "партизанские" и диверсионные группы, в которые привлекались иностранные наемники. Помнится, глава МИД Армении совершил турне по Ближнему Востоку, в ходе которого открыто призывал соплеменников ехать в Карабах. То есть Армения открыто готовилась к продолжению агрессии. В той реальности, которая существовала в регионе на тот момент, не трудно было понять, в каком направлении будут развиваться события.

Президент Ильхам Алиев пользуется большим авторитетом на международной арене, Азербайджан всегда с уважением относился и относится к международным нормам. Поэтому наступательная дипломатия начала давать плоды, и после июльских событий мы уже готовились к любой агрессии, которая могла исходить из Армении.

Июльские события показали, что Вооруженные силы Азербайджана, независимо от направления - будь то госграница или линия соприкосновения - в состоянии дать отпор агрессору. Июльские события стали в определенной степени испытанием и для нас, и для армянской армии, которая получила по зубам.

Роль июльских событий велика не только в тактическом, чисто военном плане, но и в дипломатическом. Успешная дипломатия Азербайджана сумела изменить подходы мировой общественности в вопросе армянской агрессии.

Президент Ильхам Алиев после боев на границе заявил, что если Азербайджан и Армению оставят один на один, то мы за короткий срок освободим свои земли. То, что Азербайджан и Армения остались в сентябре один на один - это, считаю, результат успешной наступательной дипломатии Баку. Президент этого добился. Он говорил, что знает, что, как и когда нужно делать. Он правильно выбрал момент, в этом его мудрость. А потом дал приказ, которого мы все давно ждали, - освободить оккупированные территории. Что в результате 44 дневной войны и было сделано. Армянская провокация 27 сентября, имевшая далеко идущие цели, оказалась для армян последней".

Лейла Таривердиева