Шаир Рамалданов: Отсутствие потерь при артобстреле? Армения неумело лжет

В связи с последним обострением на армяно-азербайджанской государственной границе, армянский агитпроп запустил пропагандистскую машину на полный ход. Попытки официальных структур Армении оправдаться за провалившуюся операцию, по мнению экспертов, выглядят достаточно несерьезно. Военное ведомство рассказывает небылицы, в то время как сама армянская сторона понесла немалые потери. Не обо всем, что произошло в эти дни, можно говорить, но реальность, как утверждают знающие люди, никак не соотносится с фантазиями армянской стороны.

Собеседник Day.Az - военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Думаю, пора уже создать сборник тонояновских афоризмов, по которым можно судить о профессионализме министра обороны Армении. Возьмем, например, басню о некоем УАЗе, на котором военнослужащие азербайджанской армии якобы попытались нарушить границу Армении. Одним только этим рассказом Тоноян сам все о себе сказал. Так и просится известная поговорка о псе, который лает, чтобы напугать, но в то же время поджимает хвост, потому что сам боится. Политическое руководство Армении прямо как тот пес - устраивает провокации, одновременно от страха выдумывая небылицы.

Кстати, о таинственном УАЗе-нарушителе границы министр обороны Давид Тоноян рассказал личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспршику. Не постеснялся. Это армянский почерк, нечто сродни байкам армянского радио.

Еще более несерьезно звучит заявление Тонояна об отсутствии потерь у армянской стороны. Если у него нет информации, пусть посмотрит соцсети, познакомится с сообщениями неподвластных Пашиняну СМИ. Власти пытаются фильтровать информацию, но все равно просачиваются сведения о множестве жертв с армянской стороны. Эти жертвы исчисляются десятками. И самое главное - человек, мало-мальски сведущий в военном деле или хотя бы смотревший фильмы на военную тематику, должен понимать, что когда в ход идет артиллерия, минометы, без потерь не обойдешься. Тем более, когда канонада продолжается несколько часов. Орудия ведь стреляют не просто так, огонь ведется по конкретным объектам, по армянским военным целям на границе с Азербайджаном. Армянская сторона получила мощный ответный удар, а Тоноян сегодня заявляет об отсутствии потерь?

Все тайное в конце концов становится явным, и скоро информация о реальных потерях Армении в этом бою выйдет наружу. Тонояну не удастся скрыть правду о том, как армянские военнослужащие, вооружившись и воспользовавшись погодой (в воскресенье был дождь и туман) попытались проникнуть вглубь территории Азербайджана и получили за это по заслугам. Попытка была повторена ночью, но снова безуспешно.

Те процессы, которые идут в Армении, те заявления, которые делают ее руководители, все, что происходило в последний месяц в этой стране, - звенья одной цепи. Провокация в Товузе не была неожиданностью. Ожидалось, что противник готовится предпринять на госгранице диверсию или другие активные действия. Азербайджанская сторона прослеживает противника на линии соприкосновения и принимает необходимые меры.

Нужно сказать, что результат провокации в Товузе был не таким, как ожидала армянская сторона. Азербайджанские подразделения приняли все меры для того, чтобы армяне не смогли продвинуться в товузском направлении. Бой был ожесточенный, и противник вынужден был отступить. К сожалению, без жертв не обошлось. Противник тоже понес потери, хотя и молчит об этом.

Почему провокация была осуществлена Арменией именно на государственной границе, а не на карабахском фронте? На это, на мой взгляд, есть три причины.

Первая причина. Армянская общественность все громче требует отставки Никола Пашиняна. Этот процесс идет по нарастающей. Последняя провокация - это результат попытки отвлечь внимание общественности от внутренних проблем.

Вторая причина. Армения постоянно предъявляет претензии к союзникам по ОДКБ, требуя от них каких-то действий. Как известно, министр иностранных дел Армении Мнацаканян уже позвонил генсеку Организации Станиславу Засю и изложил ему армянский взгляд на вопрос. Следующим шагом Еревана будет выклянчивание поддержки или оружия.

Третья причина провокации на госгранице заключается в том, что Азербайджан, как известно, переводит линию соприкосновения с Арменией на режим пограничной службы. Граница с Арменией поэтапно передается Госпогранслужбе. При этом части министерства обороны отводятся, и ими будут усиливаться подразделения азербайджанской армии, противостоящие противнику на карабахском фронте.

Азербайджан заинтересован в стабильности на государственной границе с Арменией. Баку не раз заявлял о необходимости перехода госграницы на пограничный режим. С обеих сторон проживает мирное население, и чем меньше вооруженных людей будет на границе, тем меньше, по логике, там будут стрелять. Но армянам это не нравится. Они понимают, что части Минобороны, которые освободятся в результате передачи госграницы ГПС, завтра станут ударной силой в проведении антитеррористической операции азербайджанской армии в Карабахе. Поэтому армянская сторона пытается сохранять очаг напряженности на границе, чтобы помешать реорганизации и отводу сил Минобороны.

Независимо от хотений и желаний Армении, последние события в Товузе показали, что Вооруженные силы Азербайджана, независимо от того, дислоцированы они на госгранице или на линии соприкосновения с оккупированным Карабахом, находятся в полной боевой готовности и контролируют ситуацию.

Лейла Таривердиева