https://news.day.az/politics/1252915.html Вооруженные силы Армении обстреляли из минометов село Агдам Товузского района - Минобороны
Вооруженные силы Армении обстреляли из минометов село Агдам Товузского района - Минобороны
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-мм минометов село Агдам Товузского района, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск.
Наши войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника, говорится в сообщении ведомства.
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