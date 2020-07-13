Провокация на границе с Азербайджаном - попытка Пашиняна спасти свою власть

Последние события на армяно-азербайджанской государственной границе следует рассматривать как попытку армянских властей отвлечь внимание своего населения от внутриполитических проблем.

Об этом сказал в комментариях Day.Az российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как известно, отметил он, Армения переживает очень глубокий внутриполитический кризис, связанный с утратой доверия к властям, и нужна провокация на границе с Азербайджаном, чтобы вновь заявить о внешнем враге, на которого можно списать все проблемы своего собственного бездарного правления.

"Провокация пришлась как раз на тот момент, когда у премьера Пашиняна скопилось огромное количество проблем. И теперь они чудесным образом рассасываются, оппозиция и общество перед лицом внешней угрозы консолидируются и прекращают борьбу с Пашиняном. Заодно списываются неудачные меры Еревана по борьбе с коронавирусом. Вот зачем понадобилась провокация", - считает Игорь Коротченко.

Что касается ответных действий азербайджанской стороны, то они абсолютно адекватны, подчеркнул наш собеседник. По территории Азербайджана были нанесены артиллерийские удары силами армянских подразделений, и азербайджанская сторона ответила.

Российский эксперт не считает, что провокациями на границе Еревану удастся привлечь внимание союзников в лице той же России. Москва, отметил он, занимает взвешенную позицию. А все что делается - это попытка Пашиняна политически выжить.

"Против него идет объединение, создается оппозиционный фронт. Плюс зачистка, узурпация власти, разгром конституционного суда, аресты оппозиционных депутатов. Провокацией на границе Пашинян попытался перевести стрелки, показать внешнего врага и отвлечь внимание общества. Все, что происходит, нужно рассматривать через призму внутриполитических процессов", - сказал Игорь Коротченко.

Лейла Таривердиева