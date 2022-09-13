Армянский реваншизм заставляет Азербайджан задуматься о буферной зоне на границе

Азербайджан проводит миролюбивую политику, и эта политика направлена на стабильность, мирное сосуществование, экономическое развитие в нашем регионе. Баку делает все, чтобы восстановить разрушенные армянами земли и обеспечить их процветание, а параллельно ведет переговоры о достижении мира с Арменией. Армянская же сторона, участвуя в переговорах, была вынуждена делать определенные шаги в направлении решения вопросов делимитации границ, подписания мирного договора. И все, вроде бы, шло к достижению долгожданных договоренностей. Но армяне, как всегда, показали, что их слово и подпись ничего не значат, и все, что им нужно, это война.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

В последние дни на различных направлениях наблюдались нарушения режима прекращения огня, несмотря на договоренности, достигнутые в Брюсселе, и те обязательства, которые стороны взяли на себя. В принципе, нынешняя провокация не была неожиданностью для азербайджанской стороны. Буквально несколько дней назад министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов на совещании с руководством Вооруженных Сил довел задачи, поставленные Верховным главнокомандующим ВС, Президентом Ильхамом Алиевым и поставил задачи, вытекающие из этих указаний. Особое внимание было обращено на необходимость повышения боевой подготовки и готовность в любой момент дать отпор любой вылазке противника на границе и на территории временной ответственности РМК. Были приняты дополнительные меры, потому что участившиеся нарушения прекращения огня со стороны Армении, как мы знаем по опыту, должны были вылиться в провокацию.

Так что для нас случившееся не было неожиданностью.

Оперативная обстановка на границе находится под контролем азербайджанской стороны. Мы отслеживаем все действия армян по ту сторону границы. В последнее время наблюдалась определенная активность вблизи наших границ. В ночь на 13 сентября диверсионные группы армян попыталась провести минирование путей обеспечения в тылу наших подразделений и создать возможности для расширения этой провокации. Бдительность наших солдат позволила своевременно пресечь деятельность диверсионных групп, несмотря на то, что происходило все ночью в горных условиях. Армянам был дан адекватный ответ - были нанесены удары по огневым позициям, откуда велся огнь в нашем направлении.

Азербайджанская армия готова выполнить свой долг и те задачи, которые перед ней поставлены, способна дать отпор любой провокации со стороны Армении. Думаю, что противник в этот раз снова получил по зубам. Наша цель - это мирное сосуществование, но если кто-то захочет еще раз испытать силу Азербайджанской армии, то ответ будет болезненным.

Цели противника ясны - как-то оттянуть грядущие мирные процессы, затормозить выполнение Трехстороннего заявления. Единственный способ - нарушать режим прекращения огня и провоцировать Азербайджан на ответные действия. Этими шагами армяне тянут время и откладывают решение практических вопросов. Конечно, армяне будут во всем обвинять азербайджанскую сторону, создавать какие-то комиссии, что-то выяснять. Теперь должно пройти еще время, чтобы сформировался определенный уровень доверия, необходимый для обсуждения вопроса границ и мирного договора.

Но будем откровенны - армянское руководство никогда не действовало самостоятельно. И в этот раз мы тоже можем видеть все тот же почерк внешних сил, заинтересованных в дестабилизации нашего региона. По всему видно, что армянские власти вновь выполняют приказы своих покровителей за пределами региона. О чем в некоторой степени говорят и поспешные звонки Никола Пашиняна лидерам различных стран и организаций. Думаю, тут просвечивает, в ом числе желание реанимировать недееспособную Минскую группу, чтобы ее сопредседатели вновь начали совершать туристические поездки в регион. Все это звенья одной цепи. Играет, конечно, определенную роль и противостояние России и Запада. Но, я думаю, азербайджанская дипломатия и в этот раз будет на высоте, как и накануне Второй карабахской войны, когда Баку сумел устранить все риски стороннего вмешательства и политических шагов против нашей страны.

Наше дело правое и наши действия не противоречат международным нормам. Армяне же снова остались ни с чем, их провокация лишь привела к многочисленным жертвам и принесла горе в дом многих жителей Армении. Несмотря на попытки Ереван привлечь внимание России и ОДКБ к ситуации, Азербайджанская армия выполнила свою задачу, дала достойный отпор противнику и не позволила ему расширить провокацию. Противник, как и прежде, понеся потерю, был вынужден отказаться от задуманного. Наша армия полностью готова и в дальнейшем выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего и с честью защитить родные земли.

Учитывая провокации на границе и частые нарушения армянской стороной режима прекращения огня, думаю, целесообразно было бы поставить вопрос о буферной зоне безопасности, чтобы своевременно реагировать на ситуацию при самом ее зарождении. Эта зона в определенной степени обезопасит наших солдат. Кроме того, считаю, что усиление контроля за армянской границей российскими пограничниками тоже может способствовать сокращению возможностей для провокаций Армении. В противном случае стоит ожидать продолжения провокаций с армянской стороны.

Лейла Таривердиева