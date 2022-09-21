https://news.day.az/politics/1497076.html В Лачине продолжают находить армянские мины - ФОТО
В Лачине продолжают находить армянские мины - ФОТО
Продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию мин, установленных диверсионными группами вооруженных сил Армении на территории Азербайджана.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
20 сентября в результате работ по разминированию, проводимых инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии на территории Лачинского района, в ущелье горы Бёйюк Ишиглы были обнаружены и обезврежены еще 90 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году.
Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию территорий.
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