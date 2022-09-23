Как Армения девальвирует трибуну ООН: привычная ложь Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. К сути его речи я еще вернусь. Вначале же хочу напомнить, что в прежние годы с трибуны ООН выступали иные руководители государства-оккупанта, что само по себе говорит о правильности позиции выступающих за скорейшую реформу ООН и за кризис международного права.

Так, в октябре 2000-го года президент Армении Роберт Кочарян выступил на "Саммите Тысячелетия" в Нью Йорке. "Современная карта мира все еще густо усеяна локальными конфликтами, и как их следствие человеческими страданиями. ООН активно вовлечена в разрешение конфликтов в разных частях мира. Необходима разработка универсальных механизмов раннего предупреждения. Неожиданных войн не бывает, все они имеют свою биографию, свою логику и поддаются прогнозу", - заявил тогда Кочарян.

Только вдумайтесь в цинизм случившегося почти 22 года назад! О человеческих страданиях и локальных войнах говорит очевидный армянский фашист. Это ведь Кочаряну принадлежит фраза о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". Это ведь он прошел путь от карабахского комсомольца до карабахского сепаратиста, а потом уже - до главы армянского государства. Его руки - по локоть в крови азербайджанского народа. И он - выступал с трибуны ООН!

А позже, 19 сентября 2017 года, уже президент Армении Серж Саргсян принял участие в 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Прекрасно помню, как армянские СМИ тогда соревновались в готовности вылизать Сержа Азатовича с головы до ног. Много писалось о том, что его выступление было "очередным индикатором активизации военной дипломатии Армении", "хорошо рассчитанным военно-дипломатическим шагом, когда рисков мало, а дивидендов много".

"Дивиденды" Саргсян увидел совсем скоро, когда его смела толпа, возглавляемая Николом Пашиняном. И "военно-дипломатический шаг" был вполне ощутим. Ведь, на сторону протестовавших тогда перешли и военнослужащие и дипломаты РА. Но куда важнее то, что трибуна ООН не треснула, когда с нее выступал военный преступник, один из соучастников Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы, открыто утверждавший, что это кровавое преступление было осуществлено специально, для "ломки стереотипов" у азербайджанцев.

В этом смысле уже не удивляешься тому, что трибуну ООН предоставили Николу Пашиняну. Который, в привычной для себя манере, принялся лгать. В частности, он заявил, что "Азербайджан приостановил процесс репатриации армянских военнопленных, в том числе подвергая их искусственному судебному преследованию". Тут ложь все, от первого до последнего слова.

Начнем с того, что до сих пор остается неизвестной судьба свыше 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской Войны. Есть куча сведений о том, что многие из них находились в армянском плену. Вспомним, что на плантациях скончавшегося в 2020 году Манвела Григоряна, который обвинялся в краже пожертвований, которые армяне отправляли солдатам во время апрельской войны в 2016 году и в ином масштабном воровстве, работали пленные азербайджанские военнослужащие. И Пашинян это прекрасно знает.

Знает он и о том, что в Азербайджане находятся армянские диверсанты, осужденные за конкретные преступления. Как известно, по окончании 44-дневной войны, более 240 граждан Азербайджана были либо убиты, либо тяжело ранены в результате взрывов на минных полях. Эти мины устанавливали армянские диверсанты. По личному указанию Верховного Главнокомандующего ВС РА Никола Пашиняна.

По его же приказу, в ночь на 12 сентября подразделениями ВС РА были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Диверсионные группы ВС РА в темное время суток заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги. К чему это привело? К жесткому ответу Азербайджана.

Сейчас Пашинян и все мировое армянство скулят на весь мир, оценивая масштабы своих потерь. Но думать нужно было раньше. Не стоило провоцировать Азербайджан. Нужно было соблюдать все взятые премьер-министром РА на себя обязательства. Он же пытается избежать этого, препятствуя установлению мира в регионе. Официальный Баку открыто объявил о тех 5 принципах, на которых возможен мир с Арменией. А Пашинян их отвергает.

Сейчас, с трибуны ООН он заявил, что "армянская демократия борется в атмосфере, когда Азербайджан каждый день применяет силу, чтобы в одностороннем порядке навязать свои планы, положить конец армянской государственности, независимости и демократии". Снова ложь. Что из себя представляет армянская "демократия" весь мир увидел совсем недавно, когда прямо в зале суда скончался бывший член команды КВН ЕРМИ, затем продюсер, а затем уже общественный деятель и оппозиционер Армен Григорян.

То есть, до смерти был доведен политический оппонент действующей армянской власти. Одно только это делает неуместным рассуждения про "армянскую демократию". Что же касается армянской государственности, то ей Азербайджан не угрожает. Официальный Баку предлагает Еревану мир, но с условием взаимного признания территориальной целостности. И именно Никол Пашинян отказывается соглашаться на это, что и есть причина уже случившихся и будущих конфликтов. Решать которые нужно, не озвучивая ложь с трибуны ООН, а действуя в рамках международного права и во имя реального, прочного мира в регионе.