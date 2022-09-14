Для чего Никол Пашинян развязал новую войну?

Автор: Акпер Гасанов

Чтобы найти ответ на вопрос о том, кто виноват в очередном серьезном военном противостоянии между Арменией и Азербайджаном, необходимо задаться простым вопросом - кому это выгодно? Любой трезвомыслящий и наблюдающий за ходом последних событий эксперт ответит, что Азербайджану происходящее сейчас не нужно. Потому, что время и без того работает на нашу страну.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пользуется колоссальной поддержкой населения страны. Он вписал свое имя в новейшую историю Азербайджана, как освободитель захваченных врагом земель нашей страны. Он является тем, к то превратил Азербайджан в ведущее государство Южного Кавказа, с политической, экономической и военной точек зрения.

Под его руководством, поражающими воображение всех иностранных наблюдателей, идет возрождение освобожденных территорий. Растет геополитическая значимость нашего государства. Совсем недавно, в Брюсселе, имел место очередной дипломатический триумф нашей страны. По итогам трехсторонней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Евросовета Шарля Мишеля было достигнуто то, что устраивает официальный Баку.

В документе этой встречи не было упоминания темы Карабаха, а также упоминания Минской группы ОБСЕ. То есть глава Евросовета признает, что формат Минской группы мертв, а есть только формат посредничества Евросоюза по нормализации армяно-азербайджанских отношений - без темы Карабаха, являющегося внутренним делом Азербайджана.

А теперь зададимся другим вопросом - кому такое положение дел было не выгодно? Ответ очевиден - премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Судите сами. Население Армении сокращается, что доказывает неспособность Пашиняна выполнить обещание решить демографическую проблему, которая существует и усугубляется потому, что граждане страны репродуктивного возраста банально не верят в будущее.

А как в нее верить, если экономика Армении, находящейся в самоизоляции, давно обречена. То, что она окончательно не утонула - заслуга россиян, которые после начала российско-украинской войны переехали в Армению с деньгами, купили квартиры, арендуют недвижимость, оживили сектор услуг. Но эта прививка носит временный характер и случившееся никак нельзя назвать гарантией экономического развития Армении.

Идем далее. Армения не представляет для мира никакого интереса. Именно по причине своей самоизоляции. Ей просто нечего дать региону и миру. Позиции Армении в переговорном процессе также очень слабы. При этом, на Пашиняна давит груз времени. По итогам четвертой брюссельской встречи руководителей Азербайджана и Армении, глава нашего государства выдвинул пять базовых принципов, на которые должно опираться мирное соглашение, и Армения приняла их.

Вынуждено приняла. За что лично Пашинян подвергся сокрушительной критике у себя в стране. Оппозиция Армении, и так регулярно называющая Пашиняна "капитулянтом", усилила давление на него. Да, она не пользуется поддержкой большинства. Но в том-то и дело, что большинство граждан РА относится к категории не присоединившихся ни к власти, ни к оппозиции.И совершенно очевидно, что для Пашиняна есть большой риск потери власти, в случае реализации всего того, на что он уже дал согласие в Брюсселе.Потому, что нейтральная часть армянского общества могла присоединиться к требованиям о его отставке.

Что остается делать Пашиняну в этих условиях? Только идти на провокацию. Посредством ее осуществления он пытается переключить внимание с выполнения обязательств Арменией на "угрозу ее безопасности". Это далеко не новый "маневр" действующего армянского премьера. Достаточно вспомнить "Товузские столкновения", имевшие место в июле 2020 года.

Они также были осознанной провокацией со стороны нынешнего руководства Армении. Даже экс-президент Роберт Кочарян признал, что стычки были спровоцированы Арменией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что "своего рода спусковым крючком послужил и географический фактор: решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 км от экспортных азербайджанских трубопроводов".

Прекрасно помню, что армянская сторона, в своих подлых традициях, совершив провокацию, попыталась обвинить в ней Азербайджан. Не только армянские СМИ, но и СМИ многих стран мира, с подачи мирового армянства, тогда принялись тиражировать очевидную ложь. Цель всего этого была очевидна - выставить Армению, которая держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана, в качестве жертвы.

При этом, выбор места провокации был не случаен. Совершенно очевидно, что армянская сторона таким образом пыталась втянуть в свою войну с Азербайджаном Россию и все страны-члены ОДКБ. Ровно тоже самое мы видим и сейчас.Опять Пашинян надеется на поддержку ОДКБ, на вмешательство Франции, на реанимацию МГ ОБСЕ и на отказ от заключения большого мирного соглашения с Азербайджаном. Такова реальность. А все речи Никола Пашиняна, в том числе и озвученные в парламенте Армении, это примитивная ложь, старающегося удержать власть приспособленца.