Последняя провокация армян показала, что Азербайджану просто не с кем разговаривать в Армении о мире

С древности известен некий рецепт для консолидации правителями находящегося в кризисе общества. Он называется "маленькая победоносная война". Именно к этому рецепту старалась прибегнуть Армения, обостряя накануне ситуацию на границе с Азербайджаном.

Такого мнения придерживается известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

К сожалению, не стоит рассчитывать, что армянская сторона сделает какие-то выводы из своего очередного поражения, сказал он в беседе с Day.Az. Арабо-израильский конфликт тому подтверждение. Есть люди, которые ничему не способны научиться, которые постоянно жаждут реванша и не умеют останавливаться. В лице Армении мы имеем дело как раз с таким случаем, подчеркнул Финкель.

"С древности известен рецепт для правителей, пытавшихся консолидировать охваченное кризисом общество и спасать свою власть. Он называется "маленькая победоносная война". Это то, что в свое время хотел сделать, например, российский император Николай второй, развязав войну с Японией. Но так уж вышло, что японцы победили, имея на вооружении самые современные на тот момент американские корабли и прочее вооружение. Таких примеров в истории предостаточно, когда правители, эдакие наполеончики, рассчитывали на какие-то блиц-криги, которые принесли бы им одобрение общества и оппозиции. То обострение, которое было спровоцировано Арменией на границе с Азербайджаном 13 сентября, как раз из этой серии. На мой взгляд, это была попытка "маленькой победоносной войны". Позиции Пашиняна шаткие, оппозиция все время обвиняет его в "политической импотенции". И вот, для укрепления имиджа как лидера нации он идет на провокацию, к которой его подтолкнула, конечно же, оппозиция. Провоцируя Баку, он пытается понять, насколько Азербайджан готов дать ответ, насколько силен дух Азербайджанской армии. Ведь очень часто бывает, что выигравшие войну армии теряют настрой и не хотят больше воевать. Вот это и хотели проверить армяне", - заметил израильский политолог.

По мнению нашего собеседника, Ереван, что бы он не натворил, ощущает поддержку внешних сил, поэтому и идет на подобный подрыв мирного процесса, считая это шансом сплотить общество и привлечь на свою сторону оппозицию. Как нашкодивший мальчишка, Пашинян начинает звонить по всему миру, валить всю вину на Азербайджан и просить помощи.

"К сожалению, нам, в Израиле все это очень знакомо. Еще со времен советского агитпропа повсюду говорилось об "израильской военщине". Сегодня Армения, армянство и его сторонники повсюду обвиняют в происходящем на Южном Кавказе "азербайджанскую военщину" и "азербайджанскую агрессию", пытаясь перекинуть вину на Баку, лично на Президента Ильхама Алиева. И очень многие страны, позитивно предвзятые к Армении (как многие позитивно предвзяты к арабской стороне в конфликте с Израилем), снова закроют на поведение Еревана глаза, что бы он не сделал, и обвинят во всем Азербайджан. Азербайджанской стороне стоит быть к этому готовой.

Я лично не вижу в Армении лидера, с которым можно договариваться. Пашинян в очередной раз доказал своим поведением это. Ни с ним, ни с кем-то другим на сегодняшнем политическом поле Армении мирный договор подписан быть не может. Его просто не с кем там подписывать. Есть такое хорошее аргентинское выражение - чтобы танцевать танго, танцующих должно быть двое. В вашем случае заключить мирный договор хочет только Азербайджан", - констатировал Финкель.

Самым большим и верным другом Азербайджана является Азербайджанская армия и сила азербайджанского народа, подчеркнул израильский политолог. Азербайджану нужно продолжать укреплять свои ВС, покупать самое лучшее вооружение, что он и делает, в частности сотрудничая с Израилем, и быть всегда готовым к очередной войне. Так уж сложилось, что у Азербайджана сосед, не желающий мира, не понимающий рациональных, прагматичных аргументов.

"И еще я желаю азербайджанскому народу терпения. Признаюсь, я не настроен оптимистично в плане скорого заключения мира и его прочности. Не стоит рассчитывать на понимание и со стороны международного сообщества. Международное сообщество это самая иллюзорная и беспомощная концепция. Например, между Израилем и Сирией в начале 70-х годов располагались "голубые каски" ООН, которые, по идее, должны были предотвратить новую войну. Но как только началась так называемая "война судного дня", они все разбежались. Так же беспомощно "голубые каски" показали себя на Балканах, и в других точках планеты, где должны были вроде как способствовать миру. Болтологические форумы вроде Минской группы, каких-то групп при ЕС, ООН и прочих структурах ни на что не способны и нигде не смогли привести конфликты к миру. Это чиновники, получающие зарплату, которым продолжение конфликтов выгодно, потому что в этом случае они обеспечены хорошо оплачиваемой работой.

Очень хотелось бы тут напомнить один бородатый анекдот. Старый врач уехал в отпуск и перед этим поручил своему сыну, тоже врачу, принимать пациентов в его отсутствие. Когда он вернулся, сын радостно сообщил, что вылечил пациента, которого тот лечил тридцать лет. Сын ждал похвалы, но вместо этого услышал: "Я тридцать лет кормился за счет того, что лечил и не вылечивал этого больного!"

Вот так же и международные организации. Так что Азербайджану нужно рассчитывать только на себя. И для этого у него есть все возможности", - сказал Михаил Финкель.

Лейла Таривердиева