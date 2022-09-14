Если власти Армении не хотят отказаться от агрессивной политики, то остается применить формат принуждения к миру

Если какая страна и нуждается в денацификации и демилитаризации, так это Армения. Если власти этой страны сами не могут или не хотят отказаться от агрессивной политики, а население поощряет такие действия, то остается применить старый добрый формат принуждения к миру.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова, комментируя последнюю армянскую провокацию на госгранице.

Наша собеседница заявила, что совершенно не удивлена случившемуся, так как в добрые намерения армянской стороны по отношению к теме Карабаха никогда не верила. Да и признаков искреннего желания быстро заключить мирный договор, выполнять пункты достигнутых соглашений, предпринимать реальные шаги к строительству мира на Южном Кавказе со стороны официального Еревана тоже не наблюдалось.

"Пашинян либо ни на что не влияет и ничего не контролирует, а выполняет роль марионетки, в том числе, и внешних сил, которую просто дергают за ниточки. Либо ведет какую-то игру. Мотивы его поведения мне не понятны, но, в сухом остатке, эти игрища закончатся развалом Армении как государства, а она и так трещит по швам. Но, на мой взгляд, дело не только в военно-политическом руководстве Армении, но и в армянах.

До каких пор международное сообщество будет спокойно смотреть, как народ, получивший государственность и территорию благодаря доброй воле других государств и народов, насаждает, причем публично, идеи собственной исключительности? Распространяет безнаказанно сказки о своей "великой истории", принижая вклад и достижения других народов в развитие человеческой цивилизации. Когда, в конце концов, международное экспертное сообщество озвучит окончательный вывод, построенный на научных исследованиях и фактах, что т.н. "геноцид" (кавычки наши - ред.) - это выдумка, преследующая цель получения финансовых и политических преференций? Игроки, придумавшие этот ход, давно уже исчезли с геополитической сцены, а шарманка крутится. И калечит судьбы людей. И до каких пор армянское население Армении, которая была даже в СССР моноэтничной страной, будет поощрять агрессивную внешнюю политику своих властей, в том числе, в отношении Азербайджана?

Я уверена, уж если какая страна и нуждается в денацификации и демилитаризации, так это Армения. А поведение ряда стран и их политиков в отношении Армении - это ни что иное как поощрение агрессора", - сказала наша собеседница.

Полоскова подчеркнула, что за последний месяц те, кому не безразличен Южный Кавказ, с тревогой наблюдали за системными провокациями ВС Армении на госгранице в направлении Лачинского и Кяльбаджарского районов, за обстрелами позиций Азербайджанской армии в этих районах. Кроме того, отметила российский политолог, не вызывает сомнений, что, несмотря на заявления высокопоставленных официальных лиц Армении, присутствие личного состава и боевой техники ВС Армении на территориях Азербайджана, в зоне временной ответственности РМК тоже продолжается. И это тоже бомба замедленного действия.

"Политическое и военное руководство Армении такими авантюрами намеренно обостряет ситуацию в регионе, срывает переговоры по мирному соглашению и превращает Южный Кавказ в пороховую бочку. А страдает от этого весь регион!

Если власти Армении сами не могут или не хотят отказаться от агрессивной политики, а население этой страны поощряет такие действия, то остается применить старый добрый формат принуждения к миру, который Азербайджан уже успешно применил в 2020 году. Иного пути нет", - резюмировала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева