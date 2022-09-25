Армяне опозорились на Генассамблее ООН

Мы не раз писали о том, что у Армении тяжелая экономическая ситуация, которая, учитывая нелогичное упрямство официального Еревана, исправится не скоро. Сперва об ужасающих прогнозах по бедности сообщали, как местные структуры, так и международные организации, а теперь все стало наглядно понятно в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Нищета в Армении достигла до таких уровней, что армянских дипломатов не оказалось денег на покупку одного несчастного диктофона, чтобы записать слова главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, выступавшего на сессии.

На кадрах, распространенных в сети, видно, как представители Еревана сидели и записывали ручкой все заявления азербайджанского министра. Ситуация, конечно же, комическая. Армянские дипломаты будто находились на лекции в университете и выглядели, как студенты-прогульщики, которым профессор диктует все то, что они пропустили или забыли.

В принципе, так оно и было. Джейхун Байрамов преподал армянским дипломатам мастер-класс и довел до внимания участников сессии все провокации и преступления, которые были совершены Арменией не только недавно, но в течение 30 лет.

Представляем внимаю читателей эти кадры: