В Азербайджане открылся курс НАТО

27 сентября состоялось открытие курса НАТО "База данных Концепции оперативных возможностей" (OCC E&F Database Training Course).

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в связи с Днем памяти, отмечаемым сегодня в стране, на церемонии открытия минутой молчания была почтена память военнослужащих, ставших шехидами в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Затем участникам курса был представлен брифинг о целях курса, условиях и задачах, которые необходимо выполнить.

Отметим, что курс продлится до 30 сентября.