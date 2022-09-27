https://news.day.az/politics/1498822.html В Азербайджане открылся курс НАТО - ФОТО
В Азербайджане открылся курс НАТО - ФОТО
27 сентября состоялось открытие курса НАТО "База данных Концепции оперативных возможностей" (OCC E&F Database Training Course).
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в связи с Днем памяти, отмечаемым сегодня в стране, на церемонии открытия минутой молчания была почтена память военнослужащих, ставших шехидами в ходе 44-дневной Отечественной войны.
Затем участникам курса был представлен брифинг о целях курса, условиях и задачах, которые необходимо выполнить.
Отметим, что курс продлится до 30 сентября.
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