Исторический символизм визита Президента Ильхама Алиева в Карабах

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили село Гараханбейли Физулинского района. Там глава государства выступил у мемориала, посвященного 27 сентября - Дню памяти. Выбор места поездки, как всегда, был символичным- село Гараханбейли и еще пять сел были освобождены в первый день 44-дневной войны.

Мы все прекрасно помним, что в 07:30 утра 27 сентября 2020 года Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооружённые силы Армении в предпринятом около 06:00 по местному времени обстреле из крупнокалиберного оружия, миномётов и артиллерийских установок позиций азербайджанской армии вдоль линии фронта и расположенных в прифронтовой зоне селений на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов, в результате чего пострадали мирные жители.

Азербайджанская армия в первый же день войны нанесла по врагу сокрушительный удар. Чем он ответил? Привычным террором против мирного азербайджанского населения. Да, в результате артобстрела с армянской стороны между 17:00 и 18:00 27 сентября погибли пятеро членов семьи Гурбановых (все - гражданские) и были повреждены несколько домов в селе Гашалты рядом с курортным городом Нафталан.

Как констатировала позже Human Rights Watch, в ходе 44-дневной войны, армянские вооруженные силы наносили по азербайджанской территории незаконные неизбирательные удары с использованием реактивных снарядов и оперативно-тактических ракет. В итоге, в ходе 44-дневной войны погибло по меньшей мере 11 детей. Это Медина Шахназарли (1 год), Назрин Аскерова (6 лет), Айсу Искендерова (7 лет), Марьям Халили (10 лет), Орхан Халили (11 лет), Артур Маяков (13 лет), Шахрияр Гурбанов (13 лет), Фидан Гурбанова (14 лет), Фарид Искендеров (14 лет), Нигяр Аскерова (15 лет), Орхан Исмаилзаде (16 лет).

Об этих жертвах необходимо напоминать как Армении, так и ее разнообразным адвокатам. Как и о провокационных заявлениях премьер-министра РА Никола Пашиняна, которые сделали бессмысленными дальнейшие мирные переговоры между Баку и Ереваном. "Карабах-это Армения и точка", хвастливо пищал Пашинян. Ну и что? Где он сейчас? Может посетить Физули, Кяльбаджар, Лачин, Шушу?

Да, ту самую Шушу, где армянский премьер устраивал пьяные танцы. Не может. Дошло до того, что родители армянских солдат, погибших в 44-дневной войне, собрались у пантеона "Ераблур", чтобы не допустить туда Пашиняна и официальных лиц. Что может быть более позорным, чем такое отношение к Верховному Главнокомандующему со стороны военнослужащих, граждан страны?!

Совсем иная картина в нашей стране. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вписал свое имя в историю нашего государства, нашего народа золотыми буквами. Он навсегда останется тем, кто сумел осуществить самую большую мечту десятков миллионов азербайджанцев, проживающих как в самом Азербайджане, так и за его пределами. Он вернул нам великую, священную Шушу.

В посещении которой в день начала 44-дневной войны также есть символизм. Глава государства и Первая леди посетили мечеть Юхары Говхар Ага, ознакомились с проводимыми здесь работами по реконструкции и восстановлению. Совершенно очевиден контраст между захваченной армянскими варварами, разрушенной Шушой и освобожденной, стремительно возрождающейся колыбелью азербайджанской культуры.

Весь мир видит, что азербайджанцы являются не только нацией великих воинов, но и нацией-создательницей. Полнейший контраст с армянами, которые, даже покидая наши земли, сжигали все на своем пути. Это все очевидные, бесспорные факты. Увы, никто из покровителей Армении не находит в себе толики достоинства и чувства справедливости, чтобы осудить данный вандализм, это чудовищное варварство.

Да, в течение 44 дней около 300 городов и сел были освобождены от врага. Всего одна строчка текста, но чего стоило это великое освобождение Азербайджану, нашему народу? Какой нужно было обладать политической дальновидностью, смелостью и решительностью, чтобы нанести по врагу, которому открыто покровительствуют до сих пор ведущие мировые державы, сокрушительный удар?!

Два года назад, 27 сентября 2020 года, началась эпоха великих побед Азербайджана. Она продолжилась и после окончания 44-дневной войны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас изображает бурную деятельность, пытается заручиться поддержкой различных держав мира, дабы не выполнять все то, под чем он самолично расписался. Его потуги бесполезны. Азербайджан раз и навсегда изменил баланс сил в регионе. И я нисколько не сомневаюсь в том, что совсем уже скоро наш великий триколор будет развеваться в Ханкенди также, как он сейчас развевается в Шуше.