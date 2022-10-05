Манифест одного села: Забух как он есть...

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

За 30 лет, что Армения держала под оккупацией часть наших территорий, города, поселки и села были превращено в руины, а также осквернены их имена.

Одним из таких населенных пунктов является село Забух, расположенное в Лачинском районе Азербайджана.

Это то самое село, которое армяне в период оккупации называли "Агавно". 26 августа 2022 года населенный пунк был освобожден и возвращен законным владельцам - азербайджанцам.

Однако пропагандистская машина армян и особенно пропагандистский механизм армянской диаспоры в зарубежных странах до сих пор пытается изобразить Забух как "древнеармянское поселение". Но это абсурдное утверждение не имеет под собой никаких оснований.

Село Забух расположено немного выше слияния рек Гекари и Забуха, при этом его часть находится на левом берегу реки Забух. По территории этого села проходят автомобильная дорога в Армению и подземная линия связи.

На месте села которое ранее было известно как Хут-Забух, было еще одно село под названием Сус-Забух. По мнению исследователей, ойконим происходит от курдского слова "забог" (донго). В 19 веке на повороте дороги Шуша-Горус находилась почта, которая из-за своего положения называлась Забокс (Забух). Позднее этим же именем были названы близлежащие села Бахарлы и Шадманлы, связанные с ним.

До армянского вторжения в Азербайджан в этом селе проживало 767 человек. Помимо местных забухов, в селе поселились люди, переселившиеся из соседних деревень. Этническую принадлежность населения составляли тюрки-азербайджанцы.

Основным занятием населения было земледелие и животноводство. В селе было много садов. В садах выращивали шелковицу, яблоки, виноград, айву, вишню, сливу, абрикосы и чернику. Из шелковицы варили бехмез и ирчал, сбраживали в бочке и коптили водку. Наряду с коконоводством и табаководством в селе занимались и зерноводством.

На территории поселка было два арочных моста 17 века, старинное кладбище, высеченные из камня фигуры лошадей и баранов.

Во время карабахской войны в селе погибли 2 человека. После захвата Забуха 18 мая 1992 года село было полностью разграблено и разрушено.

Только в 2013 году на средства, собранные армянской диаспорой в США, здесь был построен жилой комплекс, состоящий из 27 домов коттеджного типа, а затем на реке Забух были построены две небольшие ГЭС.

Планы армян относительно Забуха не новы. Еще 104 года назад они пытались захватить большую часть азербайджанских территорий, в том числе и в Лачинском районе.

В связи с этим мы приводим один документ.

10 декабря 1918 г. Газета "Азербайджан" опубликовала телеграмму, совместно подписанную членами Национального комитета Демократической Республики Ю.Мусаевым и Али беком Бейбутовым.

Телеграмма была адресована из Агдама в Баку, правительству Азербайджана.

Пишут, что вооруженные группы армян перешли на сторону Забуха и хотели захватить село.

Приводим эту телеграмму как она есть: "Англо-французская делегация прибыла вчера в Тертер после того, как андраникские и местные армяне пообещали, что не будут совершать никакой агрессии против мусульман.

Вчера из Шуши поступило официальное известие, что армяне начали войну в Забуховском районе и сожгли несколько домов. В горах вокруг Шуши и Аскерана появились вооруженные армянские отряды численностью 400-500 человек.

Армяне знают, что турецким солдатам было приказано не стрелять в армян. В этих условиях можно не сомневаться, что Шуша легко станет добычей армян. Появление армянских групп под Шушой и Аскераном объясняется желанием перекрыть дорогу. В самой Шуше появление множества армян в военной форме вызвало тревогу и вынудило мусульман, имевших при себе оружие, покинуть город. Такое обостренное состояние не может длиться долго. Просим вас заключить соглашение между английским и турецким командованием и в случае сражения разрешить туркам преодолеть его. Вместе с тем просим передать Томсону, что это положение могут спасти не представители, а его собственное участие и серьезные меры".

....В период оккупации Забух, населенный "жителями", состоящими из армян, полностью переселенных из Сирии и Ливана, можно было считать наглядным примером процесса незаконного заселения той части нашей страны, которая подверглась агрессия.

Для того, чтобы показать, что захваченные ими территории являются "древнеармянскими землями" и особенно для того, чтобы искусственно изменить демографическую ситуацию, власти Армении хотели использовать поселение в Забухе как пример, а точнее как прецедент.

Но поскольку криминальную олигополию в Ереване и террористическую хунту в Ханкенди в своих заявлениях интересовал только "армянский вопрос", они присвоили большую часть денег, собранных армянской диаспорой в разных странах мира, на процесс урегулирования.

Например, из 84,32 млн долларов, собранных Всеармянским фондом "Айастан" от организаций армянской диаспоры в США, Аргентине и Франции на процесс "обновления и заселения в Забухе" и жизнь армянских "репатриантов" было потрачено лишь 1020 долларов (!).

Последним скандальным событием в 30-летней истории армянской оккупации Забуха является то, что 36 700 долларов, обещанные каждой семье сирийских и ливанских армян здесь при переселении, до сих пор висят в воздухе.

Покинув село, армяне проводят акции протеста в Ереване, требуя финансовых средств, обещанных в качестве "компенсации".

Тем временем Забух переживает свой первый месяц освобождения от бездомности.

Совсем скоро в селе начнутся реставрационные и реконструкционные работы, инфраструктура осовременится, земля обновится и восстановит свое былое вылечие.