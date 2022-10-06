Франция приветствует передачу Азербайджаном 17 армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил посол Франции Закари Гросс.

Он отметил, что передача Азербайджаном 17 армянских военнослужащих будет способствовать укреплению доверия в преддверии важных встреч, которые пройдут сегодня в Праге.

Дипломат подчеркнул, что этот гуманитарный жест приветствуется.