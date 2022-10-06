Разработано много интересных планов по восстановлению Карабаха

Источник: Агентство международной информации Trend

Необходимо придерживаться "зеленого" и устойчивого подхода в процессе восстановления на освобожденных землях.

Об этом Trend сказал сотрудник Программы ООН UN-Habitat Клас Грот в кулуарах Азербайджанского национального форума по градостроительству, передает Day.Az.

"Мы увидели, что в Карабахе уже проведена большая работа, разработано много интересных планов, было очень интересно ознакомиться с ними. У меня тоже была возможность поделиться своими мыслями о том, как города могли бы быть более "зелеными" и устойчивыми, и я надеюсь, что все, что обсуждалось на этом форуме, будет применено к реальному процессу восстановления", - сказал он.

Клас Грот отметил важность Азербайджанского национального форума по градостроительству.

"Форумы, подобные этому - отличная возможность собрать вместе разных специалистов и поразмыслить о том, как можно улучшить жизнь людей. Я особенно рад принять участие в этом форуме, который проводится в Азербайджане впервые", - добавил он.